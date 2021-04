Elon Musk asegura que con Neuralink se podrá controlar el teléfono solo con la mente

El año pasado, la empresa de neurotecnología especializada en el desarrollo de interfaces cerebro-computadora implantables, fundada por Elon Musk, presentó los primeros avances de su tecnología. Ahora el magnate ha dado otros interesantes detalles.

«Primero, el producto permitirá que alguien con parálisis use un teléfono inteligente con la mente más rápido que alguien que usa los pulgares», escribió en su cuenta de Twitter resaltando la función mitigadora y ventajas que ofrecerá a gente con diversas incapacidades o enfermedades neurodegenerativas.

«Versiones posteriores podrán derivar señales de Neuralinks en el cerebro a Neuralinks en grupos de neuronas motoras/sensoriales corporales, permitiendo así, por ejemplo, que los parapléjicos vuelvan a caminar», agregó en el mismo sentido.

