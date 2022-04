Elon Musk compra un 9,2 % de Twitter y se convierte en el accionista mayoritario de la compañía

La semana pasada anticipábamos un posible movimiento de Elon Musk entre crear su propia red social y comprar Twitter. Hoy se ha hecho realidad la segunda opción.

El magnate se había quejado en varias ocasiones de la censura y falta de libertad de expresión en las redes sociales, y una encuesta que él mismo realizó entre sus más de 80 millones de seguidores dio como resultado que hacía falta hacer algo para cambiar esto. O al menos ese parece el pretexto de Musk para haber comprado indirectamente una participación del 9,2 % de la red social del pajarito, según ha informado la compañía a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

Y es que si eres el hombre más rico del mundo, invertir unos 2.888 millones de dólares para ser dueño de tu red social favorita, es algo que vale la pena. La fortuna de Musk asciende actualmente a unos 290.000 millones de dólares.

The consequences of this poll will be important. Please vote carefully.

— Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2022