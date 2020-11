Elon Musk da positivo por COVID-19 en la víspera del lanzamiento de Crew-1

La NASA asegura que los astronautas de la misión Crew-1 a la Estación Espacial Internacional deberían estar a salvo.

Con SpaceX en vísperas de lanzar a cuatro astronautas en un vuelo histórico, el CEO Elon Musk ha anunciado que ha recibido resultados mixtos de pruebas recientes para el nuevo coronavirus.

Musk hizo el anuncio en Twitter hoy temprano (13 de noviembre). Todavía no está claro qué podrían significar esos resultados, en todo caso, para el lanzamiento de SpaceX Crew-1, actualmente programado para despegar desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida mañana por la noche a las 7:49 p.m. EST (0049 GMT del 15 de noviembre).

La agencia espacial estadounidense ha sido cautelosa con la salud de la tripulación desde mucho antes de que el COVID-19 irrumpiera en escena, y ha indicado a sus empleados que trabajen de forma remota tanto como sea posible para frenar la propagación de la enfermedad.

«Cuando alguien da positivo por COVID aquí en el Centro Espacial Kennedy y en toda la NASA, es nuestra política que esa persona se ponga en cuarentena y se aísle por sí misma, por lo que anticipamos que eso será lo que sucederá», dijo el administrador de la NASA Jim Bridenstine durante una conferencia que tuvo lugar hoy, al preguntársele sobre los tuits en los que Musk dijo que había recibido pruebas tanto positivas como negativas.

Bridenstine comentó que había hablado con Musk hace dos días, antes de que surgiera el problema de las pruebas.

«Esperamos que SpaceX realice los rastreos pertinentes de los contactos estrechos», dijo el administrador. «Por supuesto, si hay cambios que deban hacerse, los veremos. Pero es muy pronto para saber si es necesario hacer algún cambio en este momento».

Bridenstine enfatizó que no tiene conocimiento de ningún contacto entre Musk y los cuatro astronautas programados para viajar en Crew-1: Mike Hopkins, Victor Glover y Shannon Walker (NASA) y el japonés Soichi Noguchi (JAXA), quienes tras el lanzamiento permanecerán en el espacio durante seis meses y medio, viviendo y trabajando en la Estación Espacial Internacional.

Cuando se le preguntó si el lanzamiento se retrasaría si se identificaba algún contacto entre Musk y los miembros de la tripulación, Bridenstine se negó a responder. Según Steve Stich, gerente del Programa de Tripulación Comercial de la NASA, desde finales de octubre la tripulación entró en «cuarentena suave», cuando aún podían permanecer en casa con la familia; y en una más estricta hace un par de semanas.

«Hay mucho que aprender», señaló. «Nuestros astronautas han estado en cuarentena durante semanas y no deberían haber tenido contacto con nadie. Deberían estar en buena forma».

Durante los preparativos para la misión de prueba Demo-2 de SpaceX para la NASA, el 27 de mayo, Musk visitó a los astronautas Doug Hurley y Bob Behnken con Bridenstine, después de que estos se pusieran sus trajes y antes de dirigirse a la plataforma de lanzamiento. En aquel entonces, Musk y Bridenstine llevaron mascarillas y respetaron la distancia prudente de 2 metros. Ese lanzamiento fue frenado debido al clima; y Musk no visitó a la tripulación antes de su exitoso lanzamiento el 30 de mayo, aunque se lo vio sin máscara (como a otros) en el control de lanzamiento del Centro Espacial Kennedy.

Si el CEO de SpaceX tiene o no de COVID-19 no es una certeza aún, aunque parece lo más probable según lo dado a conocer por el propio contagiado.

«Me hicieron la prueba cuatro veces hoy. Dos pruebas resultaron negativas y dos positivas. La misma máquina, el mismo test, la misma enfermera. Prueba rápida de antígeno de BD», escribió Musk, quien además agregó que esa contradicción entre pruebas le resultaba algo «extremadamente malo».

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.

— Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020