Elon Musk dice que EE.UU. puede hacer golpes de estado donde quiera y Twitter estalla

El dueño de Tesla Motors y SpaceX, es tendencia nuevamente en las redes sociales por un polémico tuit.

Todo comenzó cuando Musk se quejó sobre una política de beneficios que podría aplicarse en los Estados Unidos, como incentivo ante una compleja situación económica por la crisis de COVID-19: «Otro paquete de estímulos gubernamentales no está en el mejor interés de la gente», escribió.

Ante esto, el usuario Armani (@historyofarmani) lo increpó diciendo: «¿Sabés lo que no estaba en el mejor interés de la gente? Que el gobierno de Estados Unidos organice un golpe contra Evo Morales en Bolivia para obtener el litio de ahí».

A lo que el magnate respondió: «¡Vamos a hacer golpes a quien queramos! Aceptalo».

Y aunque algunos creen que Musk tal vez hablaba en broma (troleaba), otros tantos aseguran que no es la primera vez que el empresario dice algo de calibre tan polémico en su cuenta de Twitter, llegando al punto de sugerir que alguien debería asesorarlo o sacarle el celular de las manos para que deje de publicar este tipo de cosas que dañan su imagen.

«Elon Musk fue de ser Tony Stark a Lex Luthor tan rápido», dijo en otro tuit el usuario que desencadenó todo.

Asimismo, también hubo quien señaló a la reacción de la gente de «centennial», afirmando que la tendencia surgida no se justifica, ya que tampoco es novedad que EE.UU. haya apoyado y financiado golpes de estado en Latinoamérica, por lo que Musk no estaría diciendo nada nuevo.

Por otra parte, el expresidente Morales no dejó pasar el cruce que involucraba a su país, y se hizo eco. Junto a una captura de pantalla, escribió en su cuenta oficial: «Elon Musk, dueño de la fábrica más grande de autos eléctricos, dice sobre el golpe de Estado en Bolivia: “Nosotros golpearemos a quien queramos”. Otra prueba más de que el golpe fue por el litio boliviano; y con dos masacres como saldo. ¡Defenderemos siempre nuestros recursos!».

Más tarde, Musk dio fin a la discusión diciendo que sus empresas compran litio para las baterías de sus coches en Australia, no en Bolivia.

