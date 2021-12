Elon Musk dice que el metaverso apesta y que Neuralink será mejor

Porque apoyar una pantalla en tu nariz no te va a cambiar la realidad, pero sí un implante en el cerebro.

En una nueva entrevista con el sitio web de sátira The Babylon Bee, el CEO de Tesla y SpaceX vapuleó el concepto de Metaverso propuesto por Mark Zuckerberg y compañía, el cual pretende suplantar nuestras aburridas pantallas bidimensionales por algo que se sienta más «real».

«¿Soy como una de esas personas que descartaban Internet en ’95 como una moda pasajera o algo que nunca llegará a nada?», se preguntó irónicamente Musk.

«Seguro que puedes ponerte un televisor en la nariz. Pero no estoy seguro de que eso te lleve al metaverso», añadió.

Musk, por su parte, ciertamente no se ve seducido por la idea de «sujetarse una maldita pantalla a la cara todo el día y no querer irse nunca».

«Se vuelve incómodo tener esto atado a la cabeza todo el tiempo. Creo que estamos lejos de desaparecer en el metaverso», dijo.

El hombre más rico del mundo también ofreció lo que él ve como una alternativa mucho mejor: un chip implantado quirúrgicamente en su cerebro, cortesía de la empresa de interfaz cerebro-computadora Neuralink que él cofundó.

«A largo plazo, un Neuralink sofisticado podría ponerlo total y completamente en una realidad virtual», aseguró.

Meta —la ahora empresa matriz de Facebook— ha hecho un gran impulso de realidad virtual en los últimos tiempos, vendiendo su Metaverso como una forma más significativa de conectarse con otros a través de un casco de realidad virtual. Pero incluso el propio vicepresidente de asuntos globales y comunicaciones de la empresa, Nick Clegg, admitió recientemente que aún falta experiencia.

«Si levanto la cabeza, es porque estoy bebiendo mi café y este miserable auricular es demasiado voluminoso para beber mi café sin moverlo», reconoció Clegg al Financial Times en una entrevista reciente.

Musk también apuntó contra la Web3, el borroso concepto de democratizar Internet reconstruyéndolo alrededor de la cadena de bloques —la tecnología que está detrás de muchas de las principales criptomonedas y tokens no fungibles, o NFT—. Describió Web3 en su entrevista con Babylon Bee como «más marketing que realidad».

«No lo entiendo», agregó con desdén. «Todavía no lo entiendo, digámoslo de esa manera».

Pero Musk se abstuvo de condenar por completo la idea del metaverso o Web3. Argumentó que existe «un peligro» de no poder «ver una situación metaversa convincente», comparando su perspectiva con la de David Letterman que desgarró la idea de Internet en una entrevista de 1995 con Bill Gates —un video compartido por él mismo este semana—.

Given the almost unimaginable nature of the present, what will the future be? pic.twitter.com/b2Yw0AXGVA

— Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2021