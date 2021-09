Elon Musk dice que «hay ovnis» y desata un frenesí en Twitter

El CEO de SpaceX, Elon Musk, provocó un frenesí en la red de los trinos después de haber escrito: «No estoy diciendo que haya ovnis… pero hay ovnis».

El magnate claramente parafraseó al «hombre meme» de la serie documental Ancient Aliens de History Channel, Giorgio Tsoukalos. Lo hizo en un hilo sobre la versión diez recientemente lanzada del sistema de conducción autónoma completa (FSD) de Tesla y su capacidad para lidiar con un problema existente: reconocer los puntales de concreto de la línea de monorraíl de Seattle.

«FSD 10 predice la altura de los píxeles de video directamente, sin necesidad de clasificar grupos de píxeles en objetos», escribió Musk, explicando el éxito de la actualización del software. «En principio, incluso si un ovni se estrellara en la carretera justo frente a usted, aún evitaría los escombros», continuó para luego bromear sobre la existencia de los ovnis.

I’m not saying there are UFOs … but there are UFOs

— Elon Musk (@elonmusk) September 14, 2021