Elon Musk dice que Jeff Bezos está tratando de arruinar Starlink

El CEO de SpaceX, Elon Musk, y el fundador de Amazon, Jeff Bezos, los dos individuos más ricos del mundo, están peleando por sus planes separados para llevar Internet de banda ancha al mundo.

La disputa comenzó, según informa CNBC, cuando Musk le pidió a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que le permitiera mover algunos de sus satélites de transmisión de Internet Starlink a una altitud más baja de lo planeado originalmente.

Bezos lo calificó de falta, diciendo que tal altitud interferiría con la constelación planeada de Kuiper Systems del gigante minorista. Por tal motivo, Amazon le pidió al presidente de la FCC, Ajit Pai, que limitara los satélites de SpaceX a 580 km hasta que se demostrara que no interferirían con sus satélites.

Así fue como en las presentaciones de la FCC descubiertas y publicadas en Twitter por el reportero espacial de CNBC Michael Sheetz, SpaceX respondió, acusando a Amazon de sofocar la competencia y hacer «afirmaciones engañosas de interferencia».

It does not serve the public to hamstring Starlink today for an Amazon satellite system that is at best several years away from operation

— Elon Musk (@elonmusk) January 26, 2021