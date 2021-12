Elon Musk dice que «la civilización se derrumbará» si continúa la disminución de las tasas de natalidad

El hombre más rico del planeta cree que nuestra civilización está condenada si continúan las tasas de natalidad en declive.

El magnate tecnológico y aeroespacial insistió en que el mundo —con una población global de 7,900 millones— necesita urgentemente más humanos. Esta declaración fue hecha entre otras que tuvieron lugar durante una entrevista con la periodista Joanna Stern para el evento CEO Council del Wall Street Journal (WSJ).

«No hay suficiente gente», enfatizó.

«Creo que uno de los mayores riesgos para la civilización es la baja tasa de crecimiento y su rápida disminución», continuó. «Y, sin embargo, muchas personas, incluidas aquellas inteligentes, piensan que hay demasiadas personas en el mundo y que la población está creciendo sin control. ¡Y es todo lo contrario!».

«Por favor, miren los números, si la gente no tiene más hijos, la civilización se derrumbará. Recuerden mis palabras», dijo.

Hablando de forma remota desde la Gigafábrica de Tesla en construcción en Texas, el director ejecutivo de Tesla y padre de seis hijos dijo que está haciendo su parte para poblar la Tierra.

«Estoy tratando de dar un buen ejemplo», dijo, esbozando una sonrisa. «Estoy tratando de practicar lo que predico».

Musk tiene gemelos y trillizos con su ex esposa Justine Musk, y un niño pequeño llamado X Æ A-12 con su ex novia Grimes.

Y puede que también tenga razón. La tasa de natalidad de China, por ejemplo, ha comenzado a caer vertiginosamente. Y eso no se debe solo a la pandemia de COVID-19. La demografía del país se ha ido inclinando hacia el envejecimiento, con menos mujeres que eligen tener hijos.

La «política de un solo hijo» de China, que finalizó en 2015, también contribuyó a la tendencia a la baja.

Pero entonces, ¿qué hacemos una vez que toda la población comience a envejecer rápidamente? Para Musk, la respuesta es sorprendentemente simple, y a pesar de querer más humanos se sitúa en contra de cualquier intento por obtener cierta inmortalidad.

«Creo que es importante para nosotros morir porque la mayoría de las veces, la gente no cambia de opinión, simplemente muere», dijo el magnate. «Si viven para siempre, entonces podríamos convertirnos en una sociedad muy anquilosada donde las nuevas ideas no pueden tener éxito».

En el evento del WSJ, Musk también explicó por qué pidió que se estableciera un «límite de edad después del cual no puede postularse para un cargo político» en un tuit la semana pasada, un claro palo para los 79 años del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Let’s set an age limit after which you can’t run for political office, perhaps a number just below 70 …

— Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2021