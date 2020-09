Elon Musk dice que los primeros colonizadores de Marte morirán allí

Y probablemente tenga razón…

A principios de esta semana, el CEO de SpaceX dijo que hay una gran posibilidad de que los colonizadores integrantes de las primeras misiones a Marte mueran en el intento. Y mientras que eso no es difícil de imaginar —sobre todo luego de ver películas como The Martian—, lo cierto es que los planes para las misiones al planeta rojo tienen en cuenta el elevado riesgo de accidentes y fallas.

«Quiero enfatizar, esto es algo muy difícil, peligroso y difícil. No es para los débiles de corazón. Es muy probable que mueras. Y va a ser difícil, duro ir, pero será bastante glorioso si funciona», dijo Musk en la cumbre virtual Humans to Mars desarrollada desde del 31 de agosto hasta el 3 de septiembre.

Sin embargo, el multimillonario aclaró que SpaceX «hará cientos de misiones con satélites» antes de poner personas a bordo de Starship, la enorme nave espacial que oficiará como «transportador colonial a Marte», impulsada por 28 motores Raptor y con una capacidad de carga útil de hasta 100 toneladas.

