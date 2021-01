Elon Musk le dará $ 100 millones a quien cree la mejor tecnología de captura de carbono

Elon Musk puso sobre la mesa su último emprendimiento filantrópico: un concurso destinado a fomentar tecnologías de captura de carbono más innovadoras.

«Estoy donando $ 100 millones para un premio a la mejor tecnología de captura de carbono», tuiteó Musk, agregando que proporcionaría más «detalles la próxima semana».

Am donating $100M towards a prize for best carbon capture technology

Musk, el director ejecutivo de Tesla y SpaceX que pasó brevemente al director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, como la persona más rica del mundo antes de que una caída en el precio de las acciones de Tesla lo hiciera retroceder, recientemente pidió a sus seguidores de Twitter consejos sobre cómo regalar mejor su dinero.

«Los comentarios críticos siempre son muy apreciados, así como las formas de donar dinero que realmente marcan la diferencia (mucho más difícil de lo que parece)», tuiteó Musk a principios de este mes.

Btw, critical feedback is always super appreciated, as well as ways to donate money that really make a difference (way harder than it seems)

— Elon Musk (@elonmusk) January 8, 2021