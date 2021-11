Elon Musk responde al pedido de la ONU de donar parte de su fortuna y resolver el problema del hambre en el mundo

Con un par de tuits, el multimillonario puso en jaque la solicitud del organismo mundial.

Elon Musk, el hombre más rico del mundo, ha dicho que está dispuesto a vender sus acciones de Tesla y gastar 6 mil millones de dólares para acabar con el hambre en el mundo. Esto surge en respuesta a un tuit de David Beasley, director del Programa Mundial de Alimentos (WFP) de la ONU.

En su mensaje, Beasley había mencionado el aumento de $ 36 mil millones en el patrimonio neto de Musk después de que Hertz ordenó 100,000 Teslas. Agregó que una sexta parte de este aumento, que es de $ 6 mil millones, podría ayudar a salvar a 42 millones de personas que sufren de hambruna.

If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it.

Después de esto, Musk publicó un tuit preguntando «exactamente cómo» los $ 6 mil millones ayudarán a resolver el hambre en el mundo. Además, agregó que inmediatamente venderá acciones de Tesla y hará la susodicha donación si la organización le provee una contabilidad de código abierto para que el público pueda ver adónde y cómo es destinado ese dinero.

Open source accounting? A terrible idea. The public will see that most of the money is wasted on bureaucracy and incompetence.

No obstante, después de ser cuestionado por el Dr. Eli David, un investigador que se sumó al hilo, Beasley modificó su primera afirmación diciendo que $ 6 mil millones no resolverán el hambre en el mundo, sino que «evitarán la inestabilidad geopolítica, la migración masiva y salvarán a 42 millones de personas al borde de la inanición», agregando que es «una crisis sin precedentes y una tormenta perfecta debido al actual conflicto entre el covid y el cambio climático».

David le había preguntado a Beasley por qué el WFP no pudo resolver el hambre en el mundo a pesar de recaudar $ 8.4 mil millones en 2020 si todo lo que necesitaba eran $ 6 mil millones.

.@elonmusk With your help we can bring hope, build stability and change the future.

Let’s talk: It isn’t as complicated as Falcon Heavy, but too much at stake to not at least have a conversation. I can be on the next flight to you. Throw me out if you don’t like what you hear!

— David Beasley (@WFPChief) October 31, 2021