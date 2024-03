Elon Musk revela que Neuralink está devolviendo la vista a monos ciegos

Mono ve —gracias a Neuralink—, mono hace.

Tal como informamos hace un par de días, Neuralink presentó su primer paciente cuadripléjico implantado con el chip de interfaz cerebro-computadora (BCI) llamado Telepatía. En una transmisión en vivo en X, pudo observarse como, a pesar de su discapacidad, el hombre podía jugar al ajedrez virtual en su computadora usando solo su pensamiento.

«Esto ya ha cambiado mi vida», dijo Nolan Arbaugh, quien perdió la capacidad de mover su cuerpo de los hombros hacia abajo debido a un accidente hace 8 años.

Y pronto este tipo de tecnología podría cambiar más vidas: las de aquellos que tienen una vista muy reducida, han perdido su visión o son directamente ciegos. Al menos eso sostiene el CEO de la compañía, Elon Musk, quien dio a conocer el nombre del próximo producto que sigue a Telepatía: Blindsight (literalmente, ‘Visión a ciegas’).

«Debería mencionar que el implante Blindsight ya está funcionando en monos. La resolución será baja al principio, similar a los gráficos tempranos de Nintendo, pero eventualmente podría superar la visión humana normal», escribió en su cuenta de X, aclarando que ningún mono ha muerto ni ha sido gravemente herido por un dispositivo de Neuralink.

Según dijo Musk, aunque alguien nunca haya tenido visión en absoluto, como si hubiera nacido ciego, cree que aún se puede restaurar la visión utilizando estos chips implantados.

