Elon Musk: «Si nos visitan extraterrestres, lo disimulan muy bien»

El CEO de SpaceX se unió a Joe Rogan para un tercer round. La nueva entrevista entre Musk y Rogan se subió a Spotify este jueves y cubrió una variedad de temas, entre los que se contó el de crear una civilización en Marte y la presencia extraterrestre en nuestro planeta.

Al tratar el tema de colonizar el planeta rojo, la gran obsesión del magnate, Musk dijo que seguramente llevará un buen tiempo establecerse en nuestro vecino planetario, pero que planea que los vuelos para lograr tal objetivo se vuelvan cada vez más regulares —siendo muy optimistas— a partir de 2023.

En ese contexto, donde la humanidad es alienígena en un nuevo mundo, Rogan no pudo evitar preguntarle cuál era su opinión sobre las visitas extraterrestres a nuestro planeta.

«¿Dónde están los alienígenas? Pienso que fue Carl Sagan quien dijo “o hay muchos alienígenas o no hay ninguno; y ambas posibilidades son igualmente aterradoras”», parafraseó. «Si hay, nos ven como como insectos, y miran a nuestro planeta pensando que está infectado. Pero si no hay, puede ser porque estas civilizaciones se destruyeron antes de volverse interestelares».

Sin embargo, luego Musk se volcó más hacia este último lado, el escéptico: «Que yo sepa, no hay evidencia de vida alienígena en la Tierra, es decir, me refiero a que no hay evidencia directa», dijo, aclarando que los muchos avistamientos no han logrado obtener un registro decente.

En este punto de la entrevista, Rogan, quien en 2019 entrevistó al piloto del avión que filmó el misterioso ovni en forma de Tic-Tac durante el incidente del Nimitz, le retrucó: «¿Estás familiarizado con el comandante David Fravor y su encuentro con un ovni en la costa de San Diego? Yo lo entrevisté, y la conversación con él fue realmente excelente. Se trata de un ducho piloto que habló sobre esta cosa, que rastrearon en el radar, que fue de miles de pies sobre el nivel del mal a solo 1 en menos de un segundo. Con forma de Tic-Tac, sin señal visible de propulsión, y con la capacidad de bloquear los sistemas de rastreo de los aviones».

«No tienen idea de qué fue, o cómo hizo las maniobras que hizo, y estos tipos trabajan para la Marina», agregó el entrevistador. «Todo quedó grabado en video, y los videos fueron publicados por el New York Times».

Ante esto, Musk se mostró algo incómodo, sin embargo, se repuso y comentó: «Honestamente, creo que sabría si hay alienígenas visitándonos».

«Deberías mirar esa entrevista», le insistió Rogan, remarcando de cierta manera que no le había contestado. Y luego le preguntó desde otra perspectiva: ¿Piensas que ellos quieren que nosotros sepamos o piensas que solo nos observan para que no nos autodestruyamos?»

A lo que el CEO de SpaceX comentó: «No lo sé hombre, pero seguro que lo disimulan bien. Si ellos quisieran que sepamos se mostrarían y dirían, aquí estamos, esta es nuestra nave, la aterrizamos en la Times Square. Si están aquí son muy sutiles».

Y ante la pregunta de cuánto tiempo piensa en eso, Musk respondió: «Cero». «¿Cero? ¿Incluso a pesar que piensas en el viaje interplanetario, no piensas en extraterrestres?», señaló Rogan.

«Bueno, si ellos se muestran diré, “genial, eso es nueva información”», respondió el magnate, quien luego llevó la conversación hacia lo que sería la arqueología, sugiriendo que si nos han visitado, una forma de probarlo sería encontrar un objeto fuera de su tiempo, que no haya podido ser hecho en la época de su datación por nuestra especie. «Si halláramos algo como, por ejemplo, un cubo de titanio en el medio de un ancestral sitio arqueológico, seguramente lo hicieron los alienígenas, no cabría otra posibilidad. Cualquier metalurgia avanzada serviría para probarlo».

La entrevista completa puede verse y escucharse en Spotify AQUÍ.

Edición: MP.