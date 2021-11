Empresa pagará a un voluntario 200 mil dólares para usar su rostro en robots

¿Te atreverías a transferir los derechos de uso de tu rostro para siempre?

La idea de prestarle la cara a un robot puede parecer la trama de un episodio de Black Mirror, pero pronto podría convertirse en realidad.

La firma tecnológica Promobot busca un rostro para su próximo robot humanoide, que se utilizará en hoteles, centros comerciales y aeropuertos a partir de 2023. Con ese objetivo está ofreciendo la friolera de $ 200,000 al valiente voluntario, que debe estar dispuesto a transferir los derechos de uso de su rostro para siempre.

Promobot es un fabricante de robots con sede en Nueva York, conocido por sus robots humanoides inquietantemente realistas —los cuales ya se están utilizando en 43 países, trabajando en una variedad de roles que incluyen administradores, promotores, consultores, guías y conserjes—.

«Nuestra empresa está desarrollando tecnologías en el campo del reconocimiento facial, así como el habla, la navegación autónoma, la inteligencia artificial y otras áreas de la robótica», dijo un portavoz de la compañía. «Desde 2019, hemos estado fabricando y suministrando activamente robots humanoides al mercado».

«Nuestros nuevos clientes quieren lanzar un proyecto a gran escala y, para ello, necesitan obtener una licencia para una nueva apariencia de robot para evitar retrasos legales», recalcó.

Promobot – the robots manufacturer has run its own technology of creation artificial skin using special three-level silicone. The polymer replicates the features of the skin – micromimicry, wrinkles, eye shape, lips size and other human characteristics. pic.twitter.com/EcqOsKZOtS

— promobot (@promobot) November 1, 2021