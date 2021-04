En VIVO: 22 momias de antiguos faraones pasan por El Cairo en desfile hacia nuevo museo

Multitudes de egipcios se alinean en las calles para presenciar una procesión histórica de los antiguos gobernantes de su país a través de la capital, El Cairo.

El lujoso espectáculo verá a 22 momias, 18 reyes y 4 reinas, transportadas desde el Museo Egipcio en la plaza Tahrir del centro de El Cairo hasta el Museo Nacional de la Civilización Egipcia en Fustat, a unos 5 kilómetros al sureste.

Con estrictos arreglos de seguridad acordes a su sangre real y estatus como tesoros nacionales, las momias serán reubicadas en el nuevo Museo Nacional de la Civilización Egipcia en lo que se llama «El Desfile Dorado de los Faraones».

Serán transportados con gran fanfarria en el orden cronológico de sus reinados, desde el gobernante de la dinastía XVII, Seqenenre Taa II, hasta Ramsés IX, que reinó en el siglo XII a.C.

Otra es la reina Hatshepsut, o la más importante de las damas nobles. Se convirtió en gobernante a pesar de que las costumbres de su tiempo eran que las mujeres no se convirtieran en faraones.

Cada momia será transportada en un vehículo decorado equipado con amortiguadores especiales y rodeado por una caravana, que incluye réplicas de carros de guerra tirados por caballos.

Si bien las antiguas técnicas de momificación originalmente preservaron a los faraones, para el movimiento se los colocó en cajas especiales llenas de nitrógeno para ayudar a protegerlos contra las condiciones externas. Las carreteras a lo largo de la ruta también se han repavimentado para que el viaje sea más fluido.

Today is the the long awaited day, where the Pharaohs’ Golden Parade is finally taking place! Watch the full parade live today on our YouTube Channels: https://t.co/sevRypgVlT #thePharoahsGoldenParade pic.twitter.com/R3kFVs8RdF

«El Ministerio de Turismo y Antigüedades ha hecho todo lo posible para asegurarse de que las momias hayan sido estabilizadas, conservadas y empaquetadas en un ambiente de clima controlado», dijo Salima Ikram, profesora de Egiptología en la Universidad Americana de El Cairo.

Las momias fueron descubiertas en 1881 y 1898 en dos escondites en las ruinas de Tebas, la antigua capital de Egipto, la actual Luxor en el Alto Egipto.

«Ya han visto mucho movimiento en El Cairo y antes de eso en Tebas, donde fueron trasladados de sus propias tumbas a otros sepulcros por seguridad», señaló el Dr. Ikram.

He built temples all over Egypt. The most famous are Abu Simbel and the Ramesseum. His mummy was discovered in the Deir el-Bahari Cache in 1881.

It will be transferred in The Pharaoh’s Golden Parade on April 3https://t.co/sevRypgVlT#ThePharaohsGoldenParade pic.twitter.com/2TzuHKKC19

— Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) March 30, 2021