EN VIVO: Blue Origin lanza a Jeff Bezos a la frontera del espacio

Hoy, en el aniversario de la llegada del hombre a la Luna, el cohete New Shepard de Blue Origin ha lanzado exitosamente a su tripulación, liderada por el fundador de la compañía Jeff Bezos, a la frontera del espacio.

New Shepard se elevó poco más de 100 km, sobre la llamada línea de Kármán, el límite entre atmósfera y espacio exterior a efectos de aviación y astronáutica. Esta definición es aceptada por la Federación Aeronáutica Internacional, que es una organización dedicada al establecimiento de estándares internacionales y reconocedora de los récords en aeronáutica y astronáutica.

Liftoff! #NewShepard has cleared the tower with Jeff, Mark, Wally, and Oliver on board. #NSFirstHumanFlight

— Blue Origin (@blueorigin) July 20, 2021