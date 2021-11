EN VIVO: La NASA lanza su misión para desviar un asteroide

Se considera que el éxito de esta misión es fundamental para asegurar una mejor defensa planetaria ante una potencial amenaza del espacio.

El cohete que lleva la nave espacial de prueba de redireccionamiento de asteroides doble (DART) está programado para despegar a las 1:20 am EST (6:20 am GMT) de este 24 de noviembre. La cobertura del lanzamiento comienza a las 12:30 am EST (5:30 am GMT) y puedes verlo en vivo en los streamings insertados a continuación:

DART tiene como destino el asteroide Didymos, que gira alrededor del Sol justo fuera de la trayectoria orbital de la Tierra. La nave espacial llegará a su objetivo entre finales de septiembre y principios de octubre del próximo año, y una vez que llegue allí, DART se lanzará sobre el compañero más pequeño de Didymos, su satélite Dimorphos, para que los científicos puedan medir la eficacia de un sistema controlado de colisión para desviar un asteroide potencialmente peligroso.

Un cohete Falcon 9 de SpaceX llevará DART al espacio, lanzándose desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg cerca de Lompoc, California.

Asteroide binario

Didymos es un sistema de asteroide binario, lo que significa que tiene dos cuerpos. El más grande tiene la forma de una peonza y mide alrededor de 2.600 pies (780 metros) de diámetro, mientras que el más pequeño, Dimorphos, mide alrededor de 525 pies (160 m) de diámetro, según la NASA.

Didymos es un objeto cercano a la Tierra (NEO), lo que significa que se acerca a nuestro planeta a menos de 1,3 unidades astronómicas (120,9 millones de millas o 194,5 millones de kilómetros). No se considera una amenaza por ahora —ni tampoco luego de que lo impactemos a 24.000 km/h—.

Los científicos seleccionaron a Didymos como el objetivo de DART porque se espera que el impacto de la nave espacial en Dimorphos cambie la órbita de la luna hacia un camino ligeramente diferente alrededor del cuerpo más grande. Luego, los investigadores pueden medir los cambios en la relación orbital entre Dimorphos y Didymos, lo que les ayudará a calcular cómo esta táctica podría desviar un asteroide en curso de colisión con la Tierra.

Los astrónomos descubrieron el asteroide en 2006 y confirmaron la existencia de su luna orbital en 2003. Didymos estará aproximadamente a 11 millones de kilómetros de la Tierra en el momento de la colisión de DART con Dimorphos, que se espera que tenga lugar entre el 26 de septiembre y el 1 de octubre de 2022.

Fuente: NASA/Live Science. Edición: MP.