EN VIVO: Los astronautas de la misión Crew Dragon Demo-2 vuelven a casa

SpaceX está lista para traer a su primera misión tripulada de vuelta a la Tierra, pero un potencial ciclón tropical desarrollándose en el Atlántico podría causar inconvenientes. Sigue el evento en vivo aquí.

Los astronautas de la NASA Bob Behnken y Doug Hurley, protagonistas de la primera misión tripulada en una nave espacial privada, regresan desde la Estación Espacial Internacional a la Tierra el próximo 2 de agosto a las 2:48 p.m. EDT, cuando desciendan en el océano cerca de la costa de Florida. Esto también marcará el primer amerizaje por parte de astronautas estadounidenses desde la misión Apolo-Soyuz en julio de 1975.

«Todos estamos listos para el regreso, y no podemos esperar a que Bob y Doug estén de vuelta, pero, desde luego, tenemos el factor clima como algo pendiente», dijo el administrador de la NASA Jim Bridenstine. «Estamos viendo lo que va a suceder y si entra dentro del reino de lo posible».

NEWS: We’re targeting an Aug. 1 departure of @SpaceX‘s Dragon Endeavour spacecraft from the @Space_Station to bring @AstroBehnken and @Astro_Doug home after their historic #LaunchAmerica mission. Splashdown is targeted for Aug. 2. Weather will drive the actual date. Stay tuned. pic.twitter.com/VOCV51gzLi

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) July 17, 2020