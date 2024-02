EN VIVO: Mira el histórico intento de alunizaje de la nave privada Odysseus de Intuitive Machines

Odysseus (apodado «Odie»), un módulo de aterrizaje de 4.3 metros de altura construido y operado por la empresa de Houston, Intuitive Machines, intentará alunizar cerca del polo sur de la Luna hoy a las 6:24 p.m. hora del este (2330 GMT).

Odysseus fue lanzado el 15 de febrero en un viaje de seis días a la Luna, transportando 12 cargas útiles, seis de las cuales son instrumentos científicos y tecnológicos de la NASA. (La agencia pagó a Intuitive Machines $118 millones por el viaje). Después de recorrer más de 1 millón de kilómetros, la nave del tamaño de una cabina telefónica realizó maniobras exitosas ayer (21 de febrero), colocándose en una órbita circular ajustada alrededor de nuestro satélite natural.

Si todo va según lo planeado hoy, Odie aterrizará en el borde de un pequeño cráter llamado Malapert A, aproximadamente a 300 km del polo sur lunar en el lado orientado hacia la Tierra. El éxito sería histórico, ya que ninguna sonda privada ha aterrizado suavemente en la luna antes.

Flight controllers chose to exercise an additional orbit before starting the IM-1 Mission landing sequence. The new anticipated landing time is 1724 CST.

We expect the landing stream to start on the IM-1 web page and NASA TV at 1600 CST. The content on both streams is identical.…

— Intuitive Machines (@Int_Machines) February 22, 2024