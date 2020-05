EN VIVO: SpaceX lanza astronautas de la NASA por primera vez. Aquí lo que se espera.

SpaceX está lista para hacer historia hoy, 27 de mayo. Horarios, detalles y streaming en vivo, a continuación.

La primera misión tripulada de la compañía de Elon Musk, llamada Demo-2 y destinada a marcar el regreso de los lanzamientos desde suelo estadounidense a la Estación Espacial Internacional (EEI) e impulsar el futuro comercial del espacio, está programada para hoy a las 4:33 p.m. EDT (17:33 Argentina, 15:33 México, 22:33 España) desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida.

La transmisión oficial del evento en VIVO, está disponible a continuación (se actualizará a video de archivo luego del vivo):

Los astronautas protagonistas de la misión serán el comandante Douglas Hurley y el piloto Robert Behnken.

Este será el primer vuelo espacial orbital tripulado que se lanza desde suelo estadounidense desde 2011, que lanzaron el STS-135, en el que el comandante de la misión Douglas Hurley, también formó parte de la tripulación. También será el primer vuelo espacial orbital de dos personas lanzado desde suelo estadounidense desde 1982 que lanzaron el STS-4, y la primera prueba tripulada de una clase de nave nueva, lanzada desde EE. UU., desde el vuelo orbital de prueba del transbordador Columbia en la misión STS-1, hace 39 años.

Together with @SpaceX, we will return human spaceflight to American soil after nearly a decade. Tomorrow is not only a big day for our teams – it’s a big day for our country. https://t.co/DQ1Taz1vXU#LaunchAmerica pic.twitter.com/JT1zhQDKs2

— NASA (@NASA) May 27, 2020