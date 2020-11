EN VIVO: SpaceX y la NASA lanzan su primera misión operativa de astronautas al espacio

SpaceX está listo para hacer historia esta noche con el lanzamiento de la misión Crew-1. Si tiene éxito, marcará la primera vez que un equipo operativo de astronautas se lanza a la Estación Espacial Internacional desde suelo estadounidense desde el retiro del programa del transbordador espacial en 2011.

El despegue está programado para hoy a las 7:49 pm hora del este, desde la plataforma de lanzamiento 39A en el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida. Como siempre, la hora exacta dependerá del clima, y SpaceX estima un 50 por ciento de posibilidades de que el lanzamiento se realice según lo planeado (originalmente estaba programado para ayer pero fue cancelado debido a condiciones climáticas adversas).

Tanto la NASA como SpaceX brindarán cobertura en vivo del evento. A continuación incrustamos algunos medios por los que podrás ver el evento:

Watch Falcon 9 launch Crew Dragon on its first operational mission to the @space_station with astronauts on board → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/Sx1UE8lgsD

«Esta es la culminación de muchos años de trabajo y esfuerzo de mucha gente», dijo a los periodistas Benji Reed, director senior de programas de vuelos espaciales tripulados de SpaceX. «Hemos construido lo que yo llamaría uno de los vehículos de lanzamiento y naves espaciales más seguros de la historia».

En agosto, el vuelo de prueba de la nave Crew Dragon de SpaceX, Demo-2, transportó solo a dos astronautas hacia y desde la estación espacial, marcando la primera misión espacial humana de la NASA que se lanzó desde suelo estadounidense en nueve años, luego del final del programa del transbordador espacial en 2011.

En los años intermedios, los astronautas estadounidenses han tenido que hacer autostop en órbita a bordo de la nave espacial Soyuz de Rusia.

All systems are go for tonight’s launch at 7:27 p.m. EST of Crew Dragon’s first operational mission with four astronauts on board. Teams are keeping an eye on weather conditions for liftoff, which are currently 50% favorable → https://t.co/bJFjLCzWdK pic.twitter.com/GTpvVAiLkK

— SpaceX (@SpaceX) November 15, 2020