Encuentran un barco de 400 años en el fondo del mar Báltico

Buzos de Finlandia han descubierto accidentalmente una antiguo barco de madera. Estaba 85 metros bajo las aguas del mar Báltico y con daños menores producto de una colisión que lo hundió cuatro siglos atrás.

Salvo unos pequeños daños en el mástil, cubierta y proa, el casco de la nave está casi intacto. Se trata de un filibote holandés, un tipo de embarcación común en el comercio internacional entre los siglos 16 y 18, aunque inusuales en el ámbito de la arqueología submarina.

El barco no llevaba armas pero era capaz de almacenar mucha carga. También estaba provisto de características técnicas avanzadas para su época, lo que permitía que sea pilotado por una tripulación menor que la normal.

El Equipo de Buceo Badewanne, compuesto por buzos voluntarios finlandeses, se topó con el hallazgo cuando buscaban naufragios de la Primera y Segunda Guerra Mundial en la boca del golfo de Finlandia.

«Este naufragio ofrece una oportunidad única para investigar el desarrollo de este tipo de barco que navegó por todos los mares. Fue una herramienta que estableció las bases de la globalización moderna», dice el Dr. Niklas Eriksson, arqueólogo marino de la Universidad de Estocolmo.

Divers from Finland have uncovered a rare find in the Baltic Sea: a 400-year old trade ship.

