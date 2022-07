Encuentro OVNI con buque fue arrancado del cuaderno de bitácora después de avistamiento masivo por 200 marineros

Personal de la Marina de EE.UU. supuestamente recibió órdenes de arrancar páginas del libro de registro de un buque de guerra que detallaba un encuentro con una misteriosa bola de fuego.

En 2004, el portaaviones de propulsión nuclear USS Ronald Reagan (CVN-76) estuvo en el centro de uno de los encuentros ovni más extraordinarios del mundo. Docenas —si no cientos— de marineros y aviadores fueron testigos de un orbe naranja brillante acechando a unos 200 pies de la cubierta del barco.

Hasta el momento, tres testigos ya han dejado constancia de sus recuerdos de ese espeluznante episodio con lo que la tripulación denominó «la masa» o «la cosa».

El documentalista Dave C. Beaty, quien produjo la película de 2019 The Nimitz Encounters sobre el famoso encuentro de la Marina de los EE.UU. en 2004 con el objeto «Tic Tac», ha estado investigando el caso. Y uno de los misterios en curso en torno al caso es por qué supuestamente se les dijo a los tripulantes que no registraran o arrancaran los informes del incidente escritos en el cuaderno de bitácora del barco.

La última entrevista de Beaty publicada en su canal de YouTube es con el marinero Patrick Gokey, quien estaba trabajando en el portaaviones la noche en cuestión y también vio el ovni.

«Recuerdo que uno de los oficiales en la cubierta le ordenó a alguien que sacara las páginas del cuaderno de bitácora de la cubierta», dijo Gokey al canal The Nimitz Encounters. «Para mí eso fue lo más sorprendente, porque siempre me dijeron en la Marina que cualquier cosa que escribas en ese cuaderno es un registro legal y no puedes destruirlo».

«Fue aún más sorprendente que ver este objeto solo porque estaba fuera de lo normal», añadió.

Los testigos a bordo del barco han contado haber visto el objeto varias veces en el transcurso de unas cuatro horas. Algunos de los testimonios varían, ofrecen diferentes horas del día y duración del encuentro, pero todos están de acuerdo en que la bola de fuego anaranjada fue vista cerca del barco.

«No se movió de la forma en que he visto maniobrar a otros aviones y fue más rápido que cualquier cosa que haya visto», afirmó Gokey, estimando que el objeto volador fue visto por hasta 200 testigos.

Registra y rasguña

En una entrevista posterior, Beaty también habló con el ex investigador de ovnis del Pentágono, Luis Elizondo, sobre la práctica mencionada de arrancar páginas del cuaderno de bitácora, y el ex oficial de inteligencia dijo que se conocía como «registra y rasguña» (log it and scratch it).

Elizondo explicó que la tripulación a veces puede anotar estos encuentros como un acto de mantenimiento de registros oficiales, solo para que luego lo saquen del cuaderno.

«Entonces, en esencia, ya sabes… están haciendo lo que se les dice que hagan, pero al mismo tiempo, no se informa», dijo, citado por The Debrief.

Y el investigador sugirió que estos orbes o «bolas de fuego» en realidad podrían ser exploradores lanzados por ovnis más grandes.

«Podrían compararse con vehículos aéreos no tripulados, UAV o drones, básicamente, sondas, por así decirlo, que están relacionadas con UAPs y, potencialmente, incluso lanzados y desplegados desde una nave UAP real», le dijo a Beaty.

El incidente es el último encuentro que ha visto activos nucleares estadounidenses vinculados a ovnis. Sigue testimonios de ex personal que trabajó en bases de misiles nucleares que afirman que los objetos incluso han interferido con sus armas.

