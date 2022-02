Endurance: comienza la búsqueda del legendario naufragio antártico

Un rompehielos sudafricano partió el fin de semana pasado en busca del barco Endurance de Ernest Shackleton, que se hundió frente a la costa de la Antártida en 1915 después de ser aplastado lentamente por una banquisa. La actual expedición se dirige a un lugar que el famoso explorador angloirlandés llamó «la peor porción del peor mar del mundo».

«El Falklands Maritime Heritage Trust se complace en confirmar que la Expedición Endurance22, cuyo objetivo es localizar, inspeccionar y filmar los restos del naufragio del Endurance, partió a tiempo desde Ciudad del Cabo, rumbo al mar de Weddell en la Antártida», anunciaron los organizadores de la expedición.

S.A Agulhas II has left Cape Town for the Weddell Sea. Expedition Leader, Dr John Shears, said: “We are very pleased to be heading for the Antarctic today; a landmark moment for what we hope will be a truly historic expedition.”https://t.co/XCEZzmk7Qj

— Endurance22 (@Endurance_22) February 5, 2022