Enorme explosión en Beirut, Líbano, deja más de 70 muertos y miles de heridos

La onda expansiva golpeó edificios a kilómetros de distancia, mientras una enorme nube de polvo y escombros se elevó por el cielo.

Dos fuertes explosiones se han registrado este martes en Beirut, la capital libanesa, poco después de las 18:00 hs (hora local). El origen fue una sección portuaria donde se almacenaban hace tiempo materiales altamente explosivos (unas 2.700 toneladas de nitrato de amonio); sin embargo, la causa de la detonación aún está siendo investigada.

Poco después de las explosiones, trascendió que los hospitales estaban saturados y que los heridos estaban siendo enviados a hospitales fuera de la capital.

Never seen something like this. Beirut explosive pic.twitter.com/RciYrSiatL

— Hassan Hassan (@hxhassan) August 4, 2020