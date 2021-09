¿Es este el monstruo del lago Ness capturado en imágenes desde un dron?

Un campista se sorprendió al ver la silueta del legendario monstruo en su video 4K tomado desde un dron.

Richard Mavor, de 54 años, estaba participando junto con unos amigos del Great Glen Canoe Challenge, una carrera anual que recorre 92 kilómetros de los asombrosos paisajes escoceses. Durante este evento, aprovechó la ocasión para filmar imágenes del lago Ness para su canal de Youtube, cuando accidentalmente capturó una extraña figura que parecía nadar en las orillas.

Richard dijo que ni siquiera se dio cuenta de la forma inusual que aparecía en el agua hasta que los espectadores comenzaron a comentar sobre el video.

«No podía creerlo», admitió en declaraciones al Daily Record. «Tuve que rebobinar el metraje varias veces y lo he visto varias veces desde entonces. No sé qué es, pero ciertamente tiene la misma forma que los avistamientos anteriores de Nessie».

«No había madera flotante ni nada por el estilo, así que quién sabe», aclaró ante algunos comentarios escépticos. «Acabábamos de aparcar y pensé que conseguiría unas buenas fotos para mi canal. No me di cuenta de lo que había recogido hasta que otros me dijeron que tuviera cuidado. Podría ser un truco de la luz, pero no podemos estar seguros».

Richard recaudó £ 15,000 con su grupo para la Sociedad de Alzheimer como parte de la aventura, completando el Great Glen Canoe Challenge en cuatro días.

El explorador al aire libre, de Skipton North Yorkshire, publicó un vlog completo de la experiencia en su plataforma de YouTube para crear conciencia. Dijo que el proceso fue un trabajo duro de «remar intenso y largas jornadas», pero también disfrutó de «muchas risas».

