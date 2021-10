¿Es este un ovni triangular en una imagen oficial de la NASA?

La fotografía ha resurgido esta semana en las redes como una evidencia de ovnis en el espacio.

La instantánea pertenece a STS-61-C, la misión número 24 del programa del transbordador espacial estadounidense y séptima del transbordador Columbia, cuyo objetivo principal era desplegar el satélite de comunicaciones Satcom Ku-1.

La misión se lanzó desde el desde el Centro Espacial Kennedy en la Florida el 12 de enero de 1986 y aterrizó seis días más tarde en la Base Aérea Edwards en California.

La tripulación incluyó el segundo afroestadounidense en ser piloto del transbordador Charles F. Bolden, Jr. (quien luego fue administrador de la NASA de 2009 a 2017); el primer astronauta costarricense, Franklin Chang-Díaz; y el segundo político en volar al espacio, el representante Bill Nelson (actual administrador de la NASA).

Fue la última misión del transbordador antes del desastre del Challenger, que ocurrió tan sólo diez días después de aterrizar la misión STS-61-C.

La imagen (en alta resolución AQUÍ), como ha quedado claro, no es actual. Pero es más, tampoco es la primera vez que se viraliza, la última vez que se diseminó en las redes como una supuesta evidencia ovni ¡fue en 2013!

Another official @NASA image of a triangular object in orbit, due to the jagged edges I tend to think it’s debris of some kind, image was captured on STS-61-C the seventh mission of space shuttle Columbia.#ufotwitter@528vibeshttps://t.co/b1uFuhzXKK pic.twitter.com/iAeNrmw9sE

— J Raza (@MindfulOfLight) October 15, 2021