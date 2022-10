Escalofriante actividad paranormal es reportada en una cárcel de Gualeguaychú, Argentina

Un ente maligno atacó a uno de los guardias, arrojándolo por los aires y dejándole arañazos en su cuerpo.

El extraño hecho tuvo lugar ayer jueves en uno de los calabozos de la Jefatura Departamental de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, Argentina. Se trata de una construcción de más de 100 años, lúgubre, donde se alojan reclusos con prisión preventiva.

Alrededor de las 4 de la madrugada, el policía encargado de revisar los calabozos de la Jefatura encontró que los detenidos se encontraban sumamente nerviosos y asustados porque escuchaban ruidos y golpes extraños en el piso superior. Lo que sucedería a continuación solo puede calificarse de escalofriante.

«Entonces subo para ver qué es lo que pasaba», contó el guardia de 30 años de edad al ser entrevistado para una radio local. «Empecé a recorrer cada una de las celdas vacías hasta llegar a la última, que tiene las paredes pintadas con el gauchito gil. Cuando llego a la parte del baño siento como si algo me agarrara y me empujara».

«Empiezo a forcejear con lo que parecía una sombra negra, como encapuchada, a la que no se le veía la cara. Intento escapar pero me toma de la espalda y me lleva de nuevo a la celda, produciéndome cantidad de rasguños», añadió, aclarando que en ese momento no se encontraba ningún interno alojado en esa parte de arriba del penal.

El policía se asustó hasta el punto de orinarse, pidiendo auxilio y gritando que algo lo «quería matar».

Finalmente, logró «zafar» y llegar hasta las escaleras para bajar, cuando uno de los detenidos relató ver «como una cosa negra» detrás del policía mientras este caía «atormentado y herido».

La víctima de la entidad explicó que en esa celda tres personas se quisieron matar, siendo que a una de ellas no la pudieron salvar. También dijo que otros de sus compañeros y los mismos presos han visto y escuchado por las noches a esta misteriosa entidad «oscura y demoníaca».

Debido a este evento, el guardia dijo que jamás volvería a trabajar, «bajo ninguna circunstancia», en esa Jefatura Departamental. A continuación los dejamos con el testimonio en primera persona:

Por MysteryPlanet.com.ar.