Escalofriante foto muestra a astronautas sumergidos en aguas profundas y oscuras

Parece una escena sacada de una película de terror espacial.

La misión Artemis de la NASA, programada para llevar astronautas al polo sur de la Luna, está llevando a cabo rigurosos entrenamientos.

La cuenta oficial de Twitter del Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston compartió un adelanto de esos esfuerzos esta semana al publicar una foto de varios astronautas entrenando en el fondo de una oscura piscina de flotabilidad neutra.

En el comunicado de prensa correspondiente se lee que los buzos en el Laboratorio de Flotabilidad Neutral (NBL) se estaban preparando para las condiciones de iluminación durante una caminata lunar.

Kill the lights – we’re simulating a Moonwalk!

Divers at NASA’s Neutral Buoyancy Laboratory turned off the lights to simulate what an Artemis astronaut might experience at the lunar south pole – long, dark shadows. pic.twitter.com/naslhzzix7

— NASA’s Johnson Space Center (@NASA_Johnson) February 2, 2022