Escombros de cohete chino se estrellan contra la Tierra y se hunden en el océano Índico

Tal como anticipamos ayer, los restos del cohete más grande de China se han desplomado de regreso a la Tierra.

Sabíamos el cuándo pero no el dónde, y ese misterio se ha revelado hace unos minutos: el océano Índico cerca de las Maldivas, según comunicaron los medios estatales chinos, poniendo fin a días de especulaciones.

La mayoría de los escombros se quemaron en la atmósfera, informaron citando a la oficina de Ingeniería Espacial Tripulada de China.

Según se detalla, partes del núcleo de 30 metros del cohete Long March 5B volvieron a entrar en la atmósfera a las 10.24 am hora de Beijing (2.24 am GMT) y aterrizaron en un lugar con las coordenadas de longitud 72,47 grados este y latitud 2,65 grados norte.

Los observadores espaciales de todo el mundo han estado anticipando la llegada del cohete espacial Long March 5B desde que comenzó a perder altitud la semana pasada en medio de preocupaciones de que estaba fuera de control. Es uno de los desechos espaciales más grandes que regresa a la Tierra y llevó a la Casa Blanca a pedir «comportamientos espaciales responsables».

China now reporting https://t.co/dHSJVoItCY that the rocket reentered at 0224 UTC at 72.47E 2.65N which is right over the Maldives. If correct will be interesting to see if we get reports from there pic.twitter.com/NQovz33pqg

— Jonathan McDowell (@planet4589) May 9, 2021