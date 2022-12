Estados Unidos está a punto de revelar un «gran avance científico» sobre la fusión nuclear

En pocas horas, el Departamento de Energía de EE.UU. anunciará un «gran avance científico», después de que los medios informaran que un laboratorio federal había logrado un hito importante en la investigación de fusión nuclear.

El Financial Times (FT) informó que los científicos del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore (LLNL) con sede en California habían logrado una «ganancia de energía neta» de un reactor de fusión experimental.

Eso representaría la primera vez que los investigadores han producido con éxito más energía en una reacción de fusión —del mismo tipo que alimenta al Sol— que la que se consumió durante el proceso, un paso potencialmente importante en la búsqueda de energía sin carbono.

Los portavoces del Departamento de Energía y del LLNL informaron a la AFP que no podían comentar ni confirmar lo publicado por el FT, pero dijeron que la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, «anunciaría un gran avance científico» este martes (13 de diciembre).

El portavoz de LLNL agregó que su análisis aún está en curso. «Esperamos compartir más el martes cuando se complete ese proceso», señaló.

Por ahora se sabe que la reacción de fusión que produjo «una ganancia de energía neta del 120 por ciento» ocurrió en «las últimas dos semanas», un dato brindado por al menos tres personas con conocimiento de los resultados preliminares.

El Washington Post, por su parte, informó más tarde que dos personas familiarizadas con el hecho confirmaron el desarrollo, y un científico senior de fusión le comentó al periódico que para la mayoría de los investigadores del laboratorio «esto era solo cuestión de tiempo».

Algunos científicos consideran que la fusión nuclear es una energía potencial del futuro, particularmente porque produce pocos desechos y no genera gases de efecto invernadero.

«Si este avance de la energía de fusión es cierto, podría cambiar las reglas del juego para el mundo», tuiteó Ted Lieu, miembro del Congreso de California.

