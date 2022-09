¿Estamos listos para las consecuencias de una desclasificación total sobre los ovnis y extraterrestres?

Debemos prepararnos para la divulgación y considerar cómo afectará el resto de nuestras vidas y las generaciones futuras.

Recuerdo aquel tiempo cuando hablar de ovnis o extraterrestres generalmente provocaba una respuesta de risitas y/o cejas levantadas. Las denuncias de abducciones se clasificaban como trastornos psicológicos y los gobiernos de todo el mundo nos alimentaban con un plato de encubrimientos.

Admito que estuve indecisa sobre el fenómeno durante la mayor parte de mi vida. Hasta ahora.

Como investigadora de toda la vida, me sumergí en casi todos los temas del planeta paranormal y perseguí misterios inexplicables como Indiana Jones persigue el Santo Grial. He estudiado investigación psíquica/PES, psicometría, visión remota y, por supuesto, mi favorito: casas encantadas y fantasmas, por nombrar solo algunos.

Pero si bien esta no es una lista exhaustiva, admitiré que la ufología estaba al final. No porque no creyera en la posibilidad de vida extraterrestre, sino porque pasó tan desapercibida que no tenía motivos para preocuparme. O eso pensé.

Hoy, estoy conmocionada —un poco— por lo que escucho y veo de nuestro gobierno con respecto a la investigación OVNI/UAP. Y no estoy durmiendo bien como consecuencia de ello.

Una parte de mí se pregunta por qué los avistamientos se han disparado repentinamente y los altos funcionarios del pasado y del presente ahora están dispuestos a admitir que Estados Unidos ha recuperado naves y/o materiales extraterrestres. Pero si EE.UU. ha recuperado naves, ¿no deberíamos preguntarnos si otros países también lo han hecho?

Los pilotos militares que han sido testigos de las capacidades de vuelo de estas naves no identificadas afirman que su rendimiento supera todo lo conocido por la tecnología moderna. ¿Será tan así?

Los contratos del gobierno con empresas aeroespaciales privadas me llevan a considerar la profundidad del secreto en la investigación de ovnis y lo lejos que hemos llegado. ¿Podría alguno de estos avistamientos ser nuestros propios inventos? La mayoría de los investigadores de ovnis dirían «no» y hay amplia evidencia para apoyarlos.

Ahora lo ves, ahora no lo ves

Los testigos de ovnis/UAP informan que las naves pueden realizar maniobras que desafían nuestra comprensión de la física y, según los investigadores de ovnis del Pentágono, estos objetos suelen demostrar cinco rasgos observables:

Capacidad de camuflaje: los ovnis a menudo se ven rodeados de luz o, a veces, como objetos brillantes. Sin rastros característicos: las aeronaves que viajan a la velocidad del sonido dejan un rastro, como un estampido sónico o un rastro de vapor, pero, según se informa, los ovnis no tienen un rastro característico. Viajes transmedios: se sabe que los ovnis viajan entre el espacio, la atmósfera terrestre y bajo el agua. Velocidad inexplicable: los ovnis han demostrado la capacidad de acelerar o cambiar de dirección a velocidades superiores a 30 veces la velocidad del sonido. Antigravedad y sin señales de propulsión: los testigos han informado que los ovnis no tienen señales de un sistema de propulsión ni sonido.

No sé ustedes, pero creo que eso es para preocuparse. Y con la cantidad de evidencia que se nos presentan y la voluntad del gobierno de admitir que las UAP son reales, el escepticismo ya no es una opción. Los ovnis son reales y estamos al borde de una revelación que tendrá consecuencias masivas e inexorables.

Una parte de mí razona que deberíamos dejar en paz a los alienígenas. Probablemente han vivido entre nosotros durante miles de años. Sin embargo, tú y yo sabemos que hemos pasado el punto de no retorno. Estas naves no identificadas están interactuando con nuestro ejército y no conocemos sus intenciones.

Sí, algunos extraterrestres pueden ser benévolos, pero ¿cómo sabemos cómo nos responderán? Y además, ¿por qué están visitándonos? ¿Qué quieren ellos? Hay múltiples especies de extraterrestres según los investigadores de ovnis y algunos abducidos afirman que han sido parte de un programa híbrido extraterrestre. Hay mucho que aprender y muchas preguntas por responder.

En cualquier caso, debemos prepararnos para la divulgación y considerar cómo afectará el resto de nuestras vidas y las generaciones futuras. ¿Cómo podemos proporcionar una revelación completa al mundo y estar preparados para aceptar la verdad sobre la vida extraterrestre y su existencia aquí en la Tierra? Creer en fantasmas es una cosa. Luego de estudiarlos, sé lo que son, cómo se comunican, cómo se mueven, etc… pero ¿extraterrestres y ovnis?

La vida extraterrestre que nos visita —si crees que cuatro grises estrellaron una nave en Roswell en 1947— son seres inteligentes de la vida real que se pueden tocar, ver, oír y comunicar. Si bien los fantasmas/espíritus ciertamente pueden comunicarse si lo desean, nunca he visto un fantasma volando en un ovni. Y he visto muchos fantasmas en mi vida.

Por L. Sydney Fisher. Edición: MP.