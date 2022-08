¿Están los psicólogos aprendiendo lo que la religión ha sabido durante siglos?

Los científicos sociales están investigando qué pueden hacer los humanos para mejorar su calidad de vida. Y sus hallazgos hacen eco de lo que las prácticas religiosas perfeccionaron hace siglos.

La ciencia y la religión a menudo han estado en desacuerdo. Pero si eliminamos la teología (puntos de vista sobre la naturaleza de Dios, la creación del universo y similares) de la práctica cotidiana de la fe religiosa, la animosidad en el debate se evapora. Lo que nos queda es una serie de rituales, costumbres y sentimientos que son en sí mismos el resultado de una suerte de experimentos.

A lo largo de miles de años, estos experimentos, llevados a cabo en la desordenada espesura de la vida en lugar de estériles laboratorios, han llevado al diseño de lo que podríamos llamar tecnologías espirituales —herramientas y procesos destinados a calmar, mover, convencer o modificar el mente—. Y el estudio de estas tecnologías ha revelado que ciertas partes de las prácticas religiosas, incluso cuando se eliminan de un contexto espiritual, pueden influir en las mentes de las personas en las formas medibles que los psicólogos suelen buscar.

A esa conclusión, al menos, ha llegado David DeSteno, profesor de psicología en la Universidad del Nordeste en Boston y autor del libro How God Works: The Science Behind the Benefits of Religion.

Su laboratorio descubrió, por ejemplo, que hacer que las personas practiquen la meditación budista por un corto tiempo las hace más amables.

«Después de solo ocho semanas de estudio con un lama budista, el 50 por ciento de los que asignamos al azar para meditar diariamente ayudaron espontáneamente a un extraño con dolor. Solo el 16 por ciento de los que no meditaron hicieron lo mismo», contó DeSteno.

Sin embargo, la compasión no se limitaba a los extraños; también se aplicaba a los enemigos. Otro estudio mostró que después de tres semanas de meditación, la mayoría de las personas se abstuvo de buscar venganza contra alguien que los insultó, a diferencia de la mayoría de los que no meditaron.

«Una vez que mi equipo observó estos profundos impactos, comenzamos a buscar otros vínculos entre nuestra investigación anterior y los rituales religiosos existentes», agregó el profesor.

La gratitud

La gratitud es algo que el equipo de la universidad había estudiado de cerca y un elemento clave de muchas prácticas religiosas —los cristianos a menudo dan gracias antes de una comida; los judíos dan gracias a Dios con la oración Modé Aní todos los días al despertar—.

Cuando estudiaron el acto de dar gracias, incluso en un contexto secular, descubrieron que hace que las personas sean más virtuosas.

En un estudio en el que las personas podían obtener más dinero mintiendo sobre los resultados de un lanzamiento de moneda, la mayoría (53 por ciento) hizo trampa. Pero esa cifra se redujo drásticamente para las personas a las que primero les pedimos que contaran sus bendiciones. De estos, solo el 27 por ciento eligió mentir.

Los experimentos también hallaron que cuando se siente gratitud hacia una persona, hacia el destino o hacia Dios, las personas se vuelven más serviciales, más generosas e incluso más pacientes.

Sincronía y conexión

Incluso acciones muy sutiles, como moverse juntos en el tiempo, pueden ejercer un efecto significativo en la mente. Vemos sincronía en casi todas las religiones del mundo —budistas e hindúes a menudo cantan juntos en oración; cristianos y musulmanes regularmente se arrodillan y se paran al unísono durante el culto; los judíos a menudo se balancean o se sacuden cuando recitan oraciones juntos—.

Estas acciones esconden un propósito profundo: crear conexión.

Para ver cómo funciona, el equipo de DeSteno le pidió a pares de extraños que se sentaran uno frente al otro en una mesa, se pusieran auriculares y luego tocaran un sensor en la mesa frente a ellos cada vez que escucharan un tono. Para algunos de estos pares, la secuencia de tonos coincidía, lo que significa que tocarían sus manos al unísono. Para otros, eran aleatorios, lo que significa que los movimientos de las manos no estarían sincronizados.

Posteriormente, se creó una situación en la que un miembro de cada pareja se quedó atascado haciendo una tarea larga y difícil. Aquellos que habían estado moviendo sus manos al unísono no solo informaron sentir más conexión y compasión por su compañero que ahora estaba trabajando duro, sino que el 50 por ciento de ellos decidió echarle una mano a su pareja, un gran aumento sobre el 18 por ciento que decidió ayudar sin haberse movido previamente en sincronía.

Los efectos combinados de elementos simples como estos, que cambian cómo nos sentimos, lo que creemos y en quién podemos confiar, se acumulan con el tiempo. Y cuando están integrados en prácticas religiosas, la investigación ha demostrado que pueden tener propiedades protectoras de algún tipo.

«La participación regular en prácticas religiosas disminuye la ansiedad y la depresión, mejora la salud física e incluso reduce el riesgo de muerte prematura. Estos beneficios no provienen simplemente del contacto social general. Hay algo específico en las prácticas espirituales en sí mismas», señaló DeSteno. «Las formas en que estas prácticas aprovechan los mecanismos de nuestros cuerpos y mentes pueden mejorar las alegrías y reducir los dolores de la vida».

Y es que partes de los rituales de duelo religioso incorporan elementos que la ciencia ha encontrado recientemente para reducir el dolor. Los ritos de curación contienen elementos que pueden ayudar a nuestros cuerpos a curarse a sí mismos simplemente fortaleciendo nuestras expectativas de una cura.

«Las religiones no solo encontraron estos ajustes psicológicos y empujones mucho antes de que los científicos aparecieran en escena, sino que a menudo los combinaron en formas sofisticadas de las que la comunidad científica puede aprender», admitió el profesor.

Humildad científica

Los investigadores interpretaron estos resultados como una señal de la arrogancia nacida de una noción común entre los científicos: toda la religión es superstición y, por lo tanto, podría tener pocos beneficios prácticos.

Y si bien es poco probable que aprendamos mucho sobre la naturaleza del universo o la biología de la enfermedad de la religión, cuando se trata de encontrar formas de ayudar a las personas a lidiar con los problemas relacionados con el nacimiento y la muerte, la moralidad y el significado, el dolor y la pérdida, sería extraño que miles de años de pensamiento religioso no tuvieran algo que ofrecer.

«En los últimos años, al revisar los resultados de mis estudios y los de otros investigadores, he llegado a ver una relación matizada entre la ciencia y la religión. Ahora los veo como dos enfoques para mejorar la vida de las personas que con frecuencia se complementan entre sí. No es que de repente haya encontrado la fe o tenga una nueva agenda para defender la religión. Creo firmemente que el método científico es una maravilla y ofrece una de las mejores formas de probar ideas sobre cómo funciona el mundo. Como cualquier buen científico, simplemente estoy siguiendo los datos sin prejuicios. Y me llena de humildad», comentó DeSteno.

«En lugar de burlarse de la religión y comenzar investigaciones psicológicas desde cero, los científicos deberíamos estudiar rituales y prácticas espirituales para comprender su influencia y, cuando corresponda, crear nuevas técnicas y terapias basadas en ellos. Hacer esto no requiere aceptar una teología dada, solo una mente abierta y una actitud de respeto. No hacerlo corre el riesgo de traicionar nuestros principios. Si ignoramos ese cuerpo de conocimiento, si nos negamos a tomar en serio estas tecnologías espirituales como fuente de ideas e inspiración para el estudio, retrasamos el progreso de la ciencia misma y limitamos su potencial para beneficiar a la humanidad. Es al hablar sobre los límites que generalmente nos dividen —ciencia versus religión, una fe versus otra que encontraremos nuevas formas de mejorar la vida», concluyó.

Fuente: Wired. Edición: MP.