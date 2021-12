Estatua de mármol de Hércules es encontrada en en la antigua ciudad de Aizanoi

Una impresionante estatua sin cabeza del semidiós Hércules —conocido como Heracles en la mitología griega— acaba de ser desenterrada en la antigua ciudad griega de Aizanoi, según informaron los arqueólogos locales a principios de esta semana.

La estatua, desenterrada el pasado 18 de diciembre, fue encontrada durante excavaciones que se estaban llevando a cabo en el arroyo Penkalas de la antigua ciudad griega de Aizanoi, en lo que ahora es el distrito de Çavdarhisar de la provincia occidental de Kütahya en Turquía.

El profesor Gökhan Coşkun, jefe de excavaciones, declaró que lo hallado es compatible con la tipología de la estatua del «Hércules en reposo».

«Si bien la parte de la cabeza no se conservó, podemos entender fácilmente que es Heracles, basándonos en la piel del león», precisó.

