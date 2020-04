Este es el gran asteroide que pasará cerca de la Tierra el 29 de abril

Parece como si la roca espacial tuviera una mascarilla puesta al acercarse a nuestro planeta.

El radiotelescopio del Observatorio de Arecibo, en Puerto Rico, ha logrado observar el asteroide potencialmente peligroso 1998 OR2, cuyo tamaño se calcula en al menos 1,5 kilómetros de diámetro. A pesar que su trayectoria le acercará a la Tierra este 29 de abril, las agencias espaciales han subrayado que no hay riesgo de impacto alguno.

El asteroide pasará a una velocidad de 8,69 km por segundo, a una distancia mínima de 6,28 millones de kilómetros sobre la superficie de nuestro planeta, o aproximadamente 16,4 veces la distancia entre la Tierra y la Luna.

#TeamRadar and the @NAICobservatory staff are taking the proper safety measures as we continue observations. This week we have been observing near-Earth asteroid 1998 OR2, which looks like it’s wearing a mask! It’s at least 1.5 km across and is passing 16 lunar distances away! pic.twitter.com/X2mQJCT2Qg

— Arecibo Radar (@AreciboRadar) April 18, 2020