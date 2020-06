Este fin de semana habrá un anillo de fuego en el cielo, ¿dónde y cuándo verlo?

Hace unas semanas anticipamos que este mes de junio tendría dos eclipses. El primero fue un eclipse penumbral de luna, sucedido el pasado 5 de junio; y el segundo será este domingo 21 de junio, cuando se produzca un eclipse solar anular, un fenómeno que dibujará un anillo de fuego en el cielo.

Un eclipse solar anular ocurre cuando la Luna se encuentra algo más lejos de la Tierra y, en consecuencia, no puede tapar completamente el Sol. También sucede cuando nuestro planeta está más cerca del astro rey dentro de su órbita. Este domingo habrá un momento en el que la Luna y el Sol estarán completamente superpuestos, justo en ese instante aparecerá un asombroso círculo de luz alrededor de la Luna. Por esa razón este evento astronómico recibe el nombre de «anillo de fuego».

Un asombroso —e inusual— ejemplo de esto fue capturado por el fotógrafo Colin Legg y el estudiante de astronomía Geoff Sims desde Australia en 2013:

En este último caso, el anillo de fuego fue distorsionado temporalmente por la atmósfera de la Tierra, aplastando la increíble sincronización entre la Luna y el Sol a medida que se elevaban sobre el horizonte.

Este fin de semana, poco después del solsticio, el anillo de fuego será visible en su totalidad desde el centro de África hasta Asia. El fenómeno comenzará a las 0345 UTC del 21 de junio de 2020. Otras regiones, desde el sureste de Europa hasta el norte de Australia, experimentaran un eclipse anular parcial, tal como puede verse en la siguiente animación:

En el pico del eclipse, la Luna bloqueará el 99.4 % del Sol, a medida que el par se muestra en su danza cósmica sobre los cielos del norte de India. Si te encuentras en algunas de las zonas sombreadas y pretendes ver el fenómeno por ti mismo, puedes encontrar mapas más detallados de ubicación y horas AQUÍ.

La NASA destaca que, a pesar que te halles a cientos de kilómetros de la línea de totalidad, aún podrás disfrutar de una increíble vista —si el clima lo permite, desde luego— siguiendo las medidas preventivas usuales para este tipo de eventos (gafas especiales que sigan las normativas ISO 12312-2).

Si estás lejos de las zonas del mundo que se oscurecerán ante el anillo de fuego o no puedes desplazarte mucho debido a las medidas de confinamiento que actualmente sufren varios países, no te preocupes, el evento será transmitido en vivo desde varios sitios web para que puedas observarlo desde la comodidad de tu hogar. Por ejemplo: Virtual Telescope Project o Time and Date.

El último eclipse anular sucedió a finales de 2019, y las imágenes no decepcionaron:

after several months of work, i am glad to share my large FOV image of the #solareclipse2019 observed from @cerrotololo ! this was made possible thanks to @NikonFR and @cieletespace. More information on my website:https://t.co/LMfTuAwr4p pic.twitter.com/5kgeQhytLN

— Nicolas Lefaudeux (@NLefaudeux) January 29, 2020