Eta Acuáridas: los fragmentos del cometa Halley podrán verse en el cielo a partir de esta noche

La lluvia de meteoros Eta Acuáridas tendrá su pico esta noche (4 de mayo), con las mejores vistas antes del amanecer del martes (5 de mayo).

Si naciste después de 1983, es probable que aún estés en este mundo cuando el cometa Halley vuelva a hacer su aparición en el verano boreal de 2061, su 31° regreso (observado) al sistema solar interno. Y aquellos que son mayores, tal vez vieron a este famoso cometa cuando dio un espectáculo en el cielo en 1986. Sea como sea, en los próximos días tendrás la oportunidad de contemplar pequeñas partes y fragmentos del Halley.

Como cualquier otro cometa, Halley deja basura cósmica a su paso; cada 76 años barre cerca del Sol, dejando un «río de escombros» a lo largo de su órbita. Cuando la Tierra interactúa con este río de fragmentos, los restos atraviesan la atmósfera a altas velocidades, generando el efecto de «estrellas fugaces».

Dos puntos de la órbita del cometa pasan muy cerca de la de nuestro planeta. El material que deja en el espacio en su camino hacia el Sol produce la lluvia de meteoros conocida como Oriónidas, en octubre; mientras que el material liberado luego que el cometa rodeó al Sol y emprendió su vuelta hacia los límites exteriores del Sistema Solar, produce la misma lluvia a principios de mayo: las Eta Acuáridas, que tendrán lugar esta semana.

Primero avistadas en 1870

A diferencia de otras lluvias de meteoros anuales, cuya historia puede ser rastreada cientos o miles de años atrás, las Eta Acuáridas no fueron «oficialmente» descubiertas hasta finales del siglo 19. En 1870, mientras navegaba en el mar Mediterráneo, el teniente coronel G.L. Tupman avistó 15 meteoros en la mañana del 30 de abril, y otros 13 unos días después. Todos los meteoros parecían emanar de la constelación de Acuario.

Entonces, en 1876, el profesor Alexander Stewart Herschel dedujo que la órbita del cometa Halley casi coincidía con la de la Tierra alrededor del 4 de mayo, y que si encontrábamos cualquier escombro capaz de producir meteoros, sus estelas de luz serían vistas emanando desde la vecindad de Acuario.

Herschel inmediatamente notó que las observaciones de Tupman coincidían con su predicción. Y, en los años que siguieron, cada vez más astrónomos y observadores se dieron cuenta de las similitudes entre las órbitas del Halley y la corriente de las Eta Acuáridas.

¿Cómo ver la lluvia de estrellas esta semana?

Fácil: por empezar, habrá que prestar atención entre esta noche y el 5 de mayo, que será el momento en el que las Eta Acuáridas serán más activas. La mejor hora será durante la madrugada, antes del amanecer, ya que la luna casi llena de estos días en plena noche podría opacar con su brillo a los meteoros más débiles.

Según los expertos, la mejor forma de contemplarlas será buscando espacios de baja contaminación lumínica y no será necesario para divisarlas usar binoculares o telescopios. Además, si bien será visible en todo el planeta, podrá verse mejor en el hemisferio sur (con hasta 60 meteoros por hora). Por último, la mejor forma de observarlos, según la NASA, es acostarse boca arriba y mirar al cielo, ya que esa posición brinda una vista más amplia sin sufrir tensión en el cuello.

La física Clare Kenyon de la Universidad de Melbourne cree que el ángulo en el que se moverán es perfecto porque está por encima del horizonte y tiene menos posibilidades de esconderse detrás de los árboles. «En realidad, es mejor no tener equipo», dijo Kenyon sobre la necesidad de usar algún tipo de aparatos. «No quieres un telescopio, no quieres binoculares, no quieres acercarte a ninguna parte del cielo. Para empezar, es la actividad ideal para observar las estrellas porque no necesitas equipo, excepto tal vez una manta y un termo».

Fuente: Space.com.