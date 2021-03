Ex agente de la CIA: «El incidente ovni del Nimitz es algo para lo que no tenemos explicación»

Joe Rogan entrevistó a Mike Baker, ex agente de la CIA, y le preguntó sobre lo que piensa de los ovnis y las recientes revelaciones del Pentágono al respecto.

Como ya ha hecho en otras ocasiones cuando tiene en frente a alguien que trabajó para el gobierno o los militares, Rogan no pudo evitar el tema. Y es que el momento no puede ser mejor, recientemente una disposición fue adjuntada a un proyecto de ley obligando a la CIA y otras agencias a liberar para junio de 2021 todo lo que se saben sobre estos fenómenos aéreos no identificados.

Ante la mención de esta disposición, la primera reacción del ex agente fue la de reírse. «No te podemos tomar en serio de esa manera», le remarcó el presentador.

«Cuando se trata de ovnis, hay un montón de cosas que la agencia necesita mantener fuera del radar del público. En lo que respecta a lo que es mejor para el interés de EE.UU., cuando China decida liberar toda su información de inteligencia y demás, entonces genial, será el momento para que seamos transparentes. Pero esa no es la manera como funcionan las cosas», señaló Baker en relación al trillado problema de seguridad nacional que significaría que el gobierno de a conocer todo lo que sabe tecnológicamente hablando, incluyendo sobre los ovnis.

Ante esta respuesta, Rogan le recordó lo del programa secreto para investigar los ovnis, AATIP (Programa avanzado de identificación de amenazas aeroespaciales), y preguntó sobre qué porcentaje de estos avistamientos responden a objetos que no se han podido identificar como propios.

«Un gran porcentaje lo son», dijo el ex CIA.

«¿Un 50 %?», especuló el entrevistador.

«No, diría que un 47 %, pero no le digas a nadie que te dije eso», replicó en tono jocoso. «Eso es bien conocido en la comunidad (de inteligencia)».

Y hablando más en serio, agregó: «Pienso que es bueno que el Pentágono haya liberado esa información del programa AATIP. No hay razón por la cual no deberíamos darlo a conocer… A menos que estemos hablando del desarrollo de un avión, lo que es de suma importancia —aviones supersónicos, misiles o lo que sea—. Hay algunas cosas que es fundamental que mantengamos en secreto porque hay una tremenda competencia ahora, particularmente para cosas como el dominio del espacio».

«Eso es un gran asunto: la militarización del espacio», continuó. «Por mucho tiempo la gente pensó que el espacio es bueno para la exploración y la humanidad… Pero, francamente, hay una carrera para averiguar cómo militarizar el espacio y llevar armas allí».

Pero antes que el tema se fuera por la tangente hacia el espacio exterior, Rogan insistió con los visitantes de otros mundos: «¿Pero piensas que hay algún caso o historia creíble? Por ejemplo, la del comandante David Fravor y su persecución de un objeto en forma de Tic-Tac en la costa de San Diego, u otra historia o video por el estilo».

«Diría que, si fuera alguien que estuviera buscando una redención luego de investigar los ovnis y que nadie me creyera, el caso que me dejaría tranquilo sería el incidente del comandante Fravor (Nimitz) y ese avistamiento. Es un caso del que todavía no he visto una explicación que tenga sentido», comentó Baker. «Sin señales de propulsión, sin señales de calor, nada».

Luego el agente agrega que justamente para avistamientos inexplicables como este es que se crearon programas como el de AATIP, ya que el gobierno debe tener una herramienta para investigarlos y saber qué son.

«La mayoría de veces llegan a conclusiones lógicas, pero no con el incidente de Fravor; aún tengo que ver alguna información que pueda explicarlo. La manera en que fue detectado, la verificación por parte de testigos muy creíbles, eso para mi es un claro ejemplo», concluyó.

Cómo última pregunta antes de cambiar de tema, Rogan formuló: «¿Qué piensas que está pasando?»

«Bueno, no lo sé. Pienso que es tonto el descartar estas cosas, porque hay mucho que no conocemos, y la idea de que seamos la única forma de vida inteligente en el universo es ridícula. Pero, al mismo tiempo siempre me pregunto lo mismo; si algunos alienígenas con asombrosa tecnología —que ni siquiera podemos imaginar ahora— nos visitan, ¿entonces qué diablos están haciendo? ¿Nos están vigilando o algo así solo para su entretenimiento? Siempre me intrigó esa parte», respondió Baker.

Y Rogan terminó diciendo: «Probablemente quieren observar pero no interferir. Si son superavanzados, es probable que sepan que existe un proceso que atraviesa la vida inteligente, donde hay etapas de desarrollo evolutivo y tecnológico, superando guerras, conflictos y entendiéndonos, hasta ser aceptados finalmente en la Federación Galáctica».

Esto último un claro guiño a lo expresado hace poco por el destacado profesor israelí y general retirado Haim Eshed, quien ha afirmado que Israel y Estados Unidos están lidiando con extraterrestres que no quieren ser identificados porque «la humanidad aún no está lista».

El video con el fragmento de la entrevista, a continuación:

Fuente: JRE. Edición: MP.