Ex ejecutivo de Google advierte que investigadores de IA están «creando a Dios»

Ex ejecutivo de Google advierte que investigadores de IA están «creando a...

Según un ex ejecutivo de Google, se acerca la singularidad tecnológica. Y, es más, dice que representa una gran amenaza para la humanidad.

Mo Gawdat, ex director comercial de la organización Moonshot de Google, que en ese momento se llamaba Google X, emitió su advertencia en una nueva entrevista con The Times. En ella, dijo que cree que la inteligencia artificial general (IAG), el tipo de IA todopoderosa y sensible que se ve en la ciencia ficción —como la Skynet de Terminator—, es inevitable, y que una vez que esté aquí, la humanidad puede muy bien empezar a contemplar un apocalipsis provocado por las divinas máquinas.

Gawdat reconoció que tuvo su aterradora revelación mientras trabajaba con desarrolladores de inteligencia artificial en Google X, quienes estaban construyendo brazos robóticos capaces de encontrar y recoger una pequeña esfera. Después de un período de progreso lento, un brazo agarró la pelota y pareció sostenerla hacia los investigadores en un gesto que, para él, parecía lucirse.

«Y de repente me di cuenta de que esto es realmente aterrador. Me dejó paralizado por completo», dijo Gawdat. «La realidad es que estamos creando a Dios».

Peligros reales

No hay escasez de promotores del miedo de la IA en la industria de la tecnología. Por ejemplo, el propio Elon Musk —actualmente el hombre más rico del mundo— ha advertido repetidamente al mundo sobre los peligros de que la IA conquiste algún día a la humanidad. Pero ese tipo de perspectiva especulativa pasa por alto los peligros y daños reales relacionados con la IA que ya hemos construido.

Por ejemplo, el reconocimiento facial y los algoritmos de vigilancia predictiva han causado un daño real en comunidades desatendidas. Innumerables algoritmos continúan propagándose y codificando el racismo institucional en todos los ámbitos. Esos son problemas que pueden resolverse mediante la supervisión y la regulación humana.

No obstante, Gawdat piensa que el desarrollo de la IA conducirá —inevitablemente— a un punto donde ésta se convierta en una especie de deidad, de la cual dependerán los humanos del futuro hasta el punto en que ya no pueda ser controlada y, en su lugar, nos controle a nosotros.

Fuente: The Times. Edición: MP.