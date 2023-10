Ex funcionario confirma que el gobierno posee naves avanzadas de origen desconocido

La declaración fue hecha por James Lacatski, un ex oficial de la Agencia de Inteligencia de la Defensa que estableció el programa secreto de estudio OVNI (AAWSAP) que estuvo en funcionamiento desde 2008 hasta 2010.

Lacatski recientemente lanzó un nuevo libro intitulado Inside the U.S. Government Covert UFO Program: Initial Revelations, donde se leen impactantes testimonios como el siguiente (capítulo 9):

«Al concluir una reunión en el edificio del Capitolio en 2011, en la que participaron un senador y un subsecretario de una agencia gubernamental, Lacatski, el único de los autores de este libro presente en esa ocasión, planteó una pregunta. Declaró que entonces supo que los Estados Unidos estaban en posesión de una nave de origen desconocido y habían logrado acceder con éxito a su interior. »Esta nave tenía una configuración aerodinámica adecuada para el vuelo, pero no tenía tomas de aire, escapes, alas ni superficies de control. De hecho, parecía no tener motor, tanques ni combustible».

Esto motivó una reciente entrevista para hablar sobre el tema en el podcast WEAPONIZED, conducido por el investigador Jeremy Corbell y el periodista George Knapp —quien, además, es coautor del susodicho libro—.

Cuando Corbell preguntó si efectivamente el gobierno tiene en su posesión una nave de origen desconocido y si ha practicado la ingeniería inversa en ella, Lacatski respondió afirmativamente. Sin embargo, se negó a detallar si él la había visto o había tenido acceso al interior de la misma.

Haciendo referencia a la reunión con un senador, descrita en el libro como habiendo tenido lugar en el edificio del Capitolio de los Estados Unidos en Washington, D.C., el autor señaló que «había más, mucho más» de lo que aparece escrito, y que seguramente más detalles serán revelados en el futuro.

Cuando se le presionó para hablar más sobre la reunión, Lacatski se negó, afirmando que no iría más allá de lo que había sido aprobado en el libro por el Departamento de Defensa (DoD), citando temores de que proporcionaría información a los enemigos de los Estados Unidos: «Estamos rodeados pero, con suerte, no por nuestros enemigos».

«Puedes estar seguro de que están escuchando este programa en este momento», añadió.

Otra razón para el secretismo citado por Lacatski fue su deseo de seguir las reglas: «Seguimos las reglas, y hay una buena razón. Una buena razón para seguirlas». Y si bien no pudo proporcionar una respuesta sobre cuál era esa razón, afirmó que no veía ningún motivo oscuro para ocultar la verdad y tener miedo a una posible inteligencia no humana, siempre y cuando la especie humana descubra sus capacidades completas.

«Si las capacidades humanas completas fueran conocidas por nosotros en este momento, no es algo que deberíamos temer. Nuestras capacidades nunca se han revelado por completo. Y todavía estamos aprendiendo; tenemos un largo camino por recorrer», declaró.

Cabe destacar que el ex funcionario trabajó en un programa que no solo se dedicó a estudiar los ovnis en secreto, sino también los fenómenos paranormales asociados. Esto último podría darnos una pista de a lo que se refiere con «capacidades humanas completas».

La entrevista completa puede ser vista a continuación:

Fuente: LT. Edición: MP.