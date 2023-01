Ex funcionario de inteligencia dice que los ovnis tienen capacidades que EE.UU. no tiene

«Son objetos que demuestran tecnologías que parecen desafiar las leyes de la física y tienen capacidades que nosotros no tenemos como potencia mundial».

John Ratcliffe, ex Director de Inteligencia Nacional (DNI) de EE.UU., ya había manifestado previamente su opinión sobre la extrañeza de algunos avistamientos ovni reportados por militares y pilotos, donde el instrumental avanzado permite detectar el comportamiento anómalo de estos objetos.

Ahora, tras una nueva publicación del informe anual al Congreso sobre fenómenos aéreos no identificados, ha sido entrevistado por Fox News sobre el tema.

«Cuando fui DNI, mi preocupación era saber si cualquier adversario foráneo —más allá de cómo definas foráneo— tenía tecnologías que los EE.UU. no tiene. Era averiguar si nuestros pilotos fueron desalentados para que no reporten eso», dijo Ratcliffe. «Pero necesitamos tener esa información sobre si hay tales tecnologías ahí fuera, y claramente este reciente informe revela que los avistamientos se están incrementando, lo que es bueno, dado que significa que estamos recibiendo más reportes por parte de nuestra Marina y Fuerza Aérea».

El informe anual presentado el pasado 12 de enero, dice que desde la última vez en 2021, la cantidad de avistamientos reportados casi se ha cuadriplicado, pasando de 144 a 510.

«Necesitamos saber qué son. Y claramente hay cientos de avistamientos inexplicados, lo que significa que no son ningún fenómeno natural, no son una alteración visual, no son basura, escombros, aves o cualquier otra cosa; son objetos que demuestran tecnologías que parecen desafiar las leyes de la física y tienen capacidades que nosotros no tenemos como potencia mundial», señaló el ex funcionario.

Ante esto, uno de los entrevistadores le preguntó si durante su tiempo en la comunidad de inteligencia pudo saber si había alienígenas.

«Bueno, um… no puedo hablarte sobre ninguna potencial vida alienígena, por lo que dejémoslo ahí», concluyó Ratcliffe con una sonrisa.

