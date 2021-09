Ex piloto de la Marina y actual político de EE.UU. dice que escuchó en tiempo real el encuentro ovni del incidente Nimitz

En una reciente entrevista, el representante republicano Mike García dice que estaba en el aire, volando con la Marina de los EE.UU., al mismo tiempo que tuvo lugar el ahora infame encuentro con el ovni Tic Tac.

García representa el distrito 25 de California, que se encuentra al noreste de Los Ángeles. Según su biografía en su página oficial de la Casa Blanca, fue un oficial naval altamente condecorado, volando uno de los primeros cazas de ataque F/A-18 Super Hornet en la Marina. El ahora miembro de la Cámara de Representantes también voló más de 30 misiones de combate durante la Operación Libertad Iraquí en los cielos sobre Bagdad, Faluya y Tikrit.

En la entrevista publicada por Roll Call, el funcionario dijo que en 2004 estaba a unos 160 kilómetros de los encuentros cercanos entre los pilotos y el misterioso objeto en forma de pastilla de Tic Tac que, de acuerdo a los testigos directos, desafiaba las leyes de la física como las conocemos. García aseguró que pudo escuchar la comunicación por radio de lo sucedido en tiempo real.

«Yo nunca vi un ovni, pero estaba en el aire cuando ocurrió el incidente de 2004. Estaba a unos 160 kilómetros de mí, así que escuché muchas de las comunicaciones. Era una de esas cosas que no podías creer cuando la oías. A los tipos que realmente lo vieron no se les permitió hablar de ello hasta hace poco, por lo que ni siquiera pudimos hacer preguntas», contó García.

«Me intriga. No sé si es extraterrestre, pero creo que ciertamente lo que vieron es artificial. Y no voy a presuponer de dónde viene, pero tengo la esperanza de que sea de fabricación estadounidense. Demuestra que tenemos que seguir invirtiendo en nuestras tecnologías militares y no dar por sentado que somos la única superpotencia que existe. Hoy en día tenemos amenazas de pares, no solo amenazas de China y Rusia, que tienen capacidades avanzadas que ni siquiera conocemos», continuó.

«Creo que sería una coincidencia asombrosa si fuésemos las únicas formas de vida en este universo. Es por eso que tenemos que invertir en programas espaciales para comenzar a responder algunas de estas preguntas que todos tenemos y así tal vez algún día veamos la extensión de las creaciones de Dios en otros planetas», concluyó.

UAPs «explotados»

Las declaraciones de García se publican la misma semana en que un nuevo documento obtenido mediante solicitud de Ley de Libertad de Información (FOIA), muestra que el Departamento de Defensa (DoD) de los EE.UU. ha desarrollado un procedimiento para «detectar, recopilar, analizar, explotar y abordar los Fenómenos Aéreos No Identificados (UAPS).

De acuerdo a nuestro colega John Greenewald de The Black Vault, el término «explotar» no está definido en ninguna parte de la presentación PowerPoint liberada, ni tampoco se especifica si el DoD ya ha «explotado» —entendido como «estudiado» o, si vamos más allá, aplicado «ingeniería inversa»— objetos recuperados de UAPs.

No obstante, esto último parece que efectivamente ha sido así en algún nivel. Pueden leer más al respecto en: Ejército de EE.UU. confirma que hizo pruebas sobre restos de ovnis.

Fuente: MW/TBV. Edición: MP.