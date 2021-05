Ex senador de EE.UU. dice que los militares no le dejaron ver restos de un ovni estrellado

Ex senador de EE.UU. dice que los militares no le dejaron ver...

En los últimos años, los ovnis y otros fenómenos aéreos inexplicables han captado la atención de muchas figuras públicas. La mayoría está de acuerdo en que existe un cuerpo de evidencias lo suficientemente contundente para al menos considerar seriamente que hemos sido visitados por inteligencias de otros mundos y que, de ser así, el gobierno lo ha encubierto por décadas.

El ex senador Harry Reid, quien recientemente instó a redoblar los esfuerzos por investigar el tema ovni, aseguró a The New Yorker que el contratista militar Lockheed Martin tiene fragmentos de ovnis escondidos en algún lugar. Sin embargo, agregó, nunca obtuvo la autorización para verificarlo por sí mismo.

«Durante décadas me dijeron que Lockheed tenía algunos de estos materiales recuperados», dijo Reid. «Y traté de obtener, según recuerdo, una aprobación clasificada del Pentágono para que se me permitiera ver el material. Pero ellos no lo aprobaron. No sé cuáles eran todos los números, qué tipo de clasificación era, pero no me la otorgaron».

Lo revelado por el ex senador se condice no solo con lo que han sostenido muchos ufólogos en el pasado y en el presente, sino también con lo expresado por el propio Ben Rich en 1995, ex director de Lockheed, quien en su lecho de muerte admitió que «casi todos los diseños “biomórficos” de naves aeroespaciales fueron inspirados en el objeto alienígena estrellado en Roswell» —desde los SR-71 Blackbird hasta los presentes drones, UCAVs, y naves espaciales—.

Esto último sería confirmado tiempo más tarde por Don Williams, ingeniero de Lockheed Skunk Works (entidad de Lockheed donde se desarrolla este tipo de investigaciones secretas), diciendo que existía esta «ingeniería inversa» pero que los militares les habían hecho firmar un acuerdo para no revelar los hallazgos que se desprendieran del estudio de materiales recuperados de estrellamientos ovni.

Más recientemente, cuando en 2017 se filtraron los videos de ovnis en forma de Tic-Tac grabados por pilotos de la Marina, el tema volvió a resurgir, con nuevos datos publicados apuntando a que uno de los lugares donde se almacenan estos restos recuperados, o «metamateriales», es en el desierto de Las Vegas.

Por último, cabe recordar que la CIA publicó sus documentos OVNI desclasificados en enero, pero el ex presidente Trump también ordenó que todas las agencias de inteligencia de EE.UU. compartan lo que saben sobre cualquier fenómeno aéreo inexplicable para este verano (septentrional). Sin embargo, aún está por verse si eso incluye detalles sobre algunos supuestos restos de naves alienígenas recuperados, almacenados y estudiados.

Fuente: The Byte/MP.