«Existen fotos de ovnis que muestran a sus ocupantes», dice Luis Elizondo

La declaración fue hecha por el ex director del programa del Pentágono para investigar los ovnis en una entrevista con el director y youtuber Curt Jaimungal.

Últimamente ha surgido mucha evidencia sobre los fenómenos aéreos no identificados y sus encuentros con los militares. Desde videos filmados por pilotos de la Marina de EE.UU. hasta testimonios de veteranos sobre incursiones de estos objetos en instalaciones nucleares.

No obstante, hasta ahora solo se ha conocido sobre el aspecto y características —que desafían la física— de estas naves, pero no mucho sobre si están tripuladas y, si es así, quiénes son sus tripulantes.

Pero esto tal vez podría cambiar pronto… En un video recién estrenado en el canal Theories of Everything with Curt Jaimungal, el invitado fue nada más y nada menos que Luis Elizondo, quien reveló algo más que interesante al respecto.

«Hay fotografías muy convincentes que parecen mostrar algo dentro, ocupantes», dijo el ex agente especial de contrainteligencia del ejército de los EE.UU. y ex empleado de la Oficina del Subsecretario de Defensa para Inteligencia, más conocido por haber formado parte del programa AATIP del Pentágono destinado a estudiar los ovnis.

«Y lo dejo ahí, porque se vuelve un tema muy turbio más allá de eso, a partir del cual se pueden tejer muchas especulaciones, y quiero evitar eso lo más posible», agregó. «He hablado con bastante gente, testimonios de primera mano, donde no solo se reportan las naves —que sabemos que existen— sino también a las potenciales inteligencias dentro de estos vehículos».

Asimismo, más adelante y respondiendo a otra pregunta, comentó que se ha recuperado «evidencia biológica» de estas naves.

Entrevista completa

Entre otras cosas que se hablaron en la entrevista, Elizondo comentó que los ovnis no son un fenómeno moderno, sino que se remonta a siglos o milenios atrás, dando algunos ejemplos de leyendas y posibles avistamientos, por ejemplo cuando algunos registros hablan de «escudos voladores» —en una clara referencia al término moderno de platillo volador—.

Asimismo, celebró el hecho que agencias como la NASA finalmente estén reconociendo el fenómeno como algo real.

La entrevista completa —bastante extensa— puede ser vista a continuación:

Por MysteryPlanet.com.ar.