Experta predice «golpe directo» de una tormenta solar en pocos días

Luego de un erupción ocurrida el viernes pasado, se espera que una tormenta solar golpee la Tierra esta semana, con el potencial de provocar interrupciones en la red eléctrica y los sistemas de GPS.

«Las tormentas geomagnéticas menores de clase G1 son posibles el 20 o 21 de julio, cuando se espera que una CME de movimiento lento golpee el campo magnético de la Tierra. La CME fue lanzada al espacio por un filamento inestable de magnetismo, que estalló el 15 de julio», reportó el sitio especializado Space Weather.

Posteriormente, la experta el clima espacial Tamitha Skov actualizó el pronóstico a un «golpe directo» de una tormenta magnética de nivel G2 (más fuerte) para el martes de esta semana.

Direct Hit! A snake-like filament launched as a big #solarstorm while in the Earth-strike zone. NASA predicts impact early July 19. Strong #aurora shows possible with this one, deep into mid-latitudes. Amateur #radio & #GPS users expect signal disruptions on Earth’s nightside. pic.twitter.com/7FHgS63xiU

«La NASA predice el impacto a principios del 19 de julio. Fuertes auroras son posibles hasta en latitudes medias profundas», explicó. «Condiciones de nivel G2 (y hasta posiblemente G3) podrían darse si el campo magnético de esta tormenta está orientado al sur».

El nivel G2 significa que la tormenta tiene el potencial de causar apagones significativos en los sistemas de navegación GPS, lo que podría terminar interrumpiendo los viajes de aviones y barcos pequeños. Por otra parte, los radioaficionados se enfrentarán a algunas interrupciones debido a esta erupción solar.

The long snake-like filament cartwheeled its way off the #Sun in a stunning ballet. The magnetic orientation of this Earth-directed #solarstorm is going to tough to predict. G2-level (possibly G3) conditions may occur if the magnetic field of this storm is oriented southward! pic.twitter.com/SNAZGMmqzi

— Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) July 16, 2022