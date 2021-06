«Extinta» por 112 años: Confirmado el redescubrimiento de la tortuga gigante de Galápagos

Una tortuga gigante en las Islas Galápagos que se pensaba que se había extinguido hace más de un siglo, acaba de salir de su escondite.

Los investigadores descubrieron la tortuga hembra en la Isla Fernandina de Galápagos durante una expedición conjunta realizada por la Dirección del Parque Nacional Galápagos y Galápagos Conservancy en 2019, tal como informamos en aquel entonces.

La apodaron «Fernanda».

En ese momento, el equipo confiaba en que se trataba de la tortuga tortuga gigante «perdida» de Fernandina (Chelonoidis phantasticus), una especie nativa de la isla que se creyó extinta durante 112 años debido a las erupciones del volcán Fernandina. Pero para confirmar, los expertos enviaron muestras de sangre a genetistas de la Universidad de Yale.

El equipo de Yale comparó los genes de esta tortuga con los de la única otra tortuga que los científicos han encontrado en la isla Fernandina, un C. phantasticus macho descubierto en 1906. Así se confirmó que los dos estaban estrechamente relacionados y que Fernanda pertenecía, de hecho, a la misma especie.

«Uno de los mayores misterios en las ​​Galápagos ha sido la tortuga gigante de la isla Fernandina. El redescubrimiento de esta especie perdida pudo haber ocurrido justo a tiempo para salvarla», dijo James Gibbs, vicepresidente de Ciencia y Conservación de Galápagos Conservancy y experto en tortugas de la Universidad Estatal de Nueva York. «Ahora necesitamos con urgencia completar la búsqueda en la isla para encontrar otras tortugas».

Giant tortoises are critical to #rewilding the Galápagos. Fern pictured below is the only-known Fernandina Giant Tortoise – giving us hope for the rediscovery of the remaining lost species on @rewild‘s list.

Photo: Lucas Bustamante pic.twitter.com/VBPTfBi920

— Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) May 27, 2021