Falla de San Andrés: un terremoto de magnitud mayor a 7 podría ocurrir durante la próxima semana

El Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés) ha identificado un enjambre de más de 240 terremotos que se han producido en California, entre la falla de San Andrés y la falla Imperial, en lo que podría ser el preludio de un gran terremoto a suceder en los próximos días.

Según consigna el organismo en su sitio web, se pronostica un notable aumento de la actividad sísmica en la zona durante las próximas semanas. Esto en base a los últimos sismos registrados, los cuales tuvieron lugar ayer 30 de septiembre y continuaron hasta hoy a un ritmo menor, yendo de magnitud 4,9 a 3.

Los especialistas explican que en una semana típica, hay aproximadamente una probabilidad de 3 en 10.000 de que se produzca un terremoto de magnitud superior a 7 en esta región, pero advierten que «durante este enjambre, la probabilidad de terremotos más grandes es significativamente mayor de lo habitual».

An #earthquake swarm has kicked off southwest of the #SaltonSea today, producing 240 earthquakes as of 8pm Pacific. The largest earlier this evening was M4.9.

— USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) October 1, 2020