Falleció Michael Collins, el astronauta de Apolo 11 que no pisó la Luna

El ex astronauta de la NASA Michael Collins, que voló en las misiones Gemini 10 y Apolo 11, falleció este 28 de abril de 2021.

«Hoy la nación perdió a un verdadero pionero y defensor de toda la vida de la exploración en el astronauta Michael Collins. Como piloto del módulo de comando del Apolo 11, algunos lo llamaron “el hombre más solitario de la historia”, mientras sus colegas caminaron sobre la Luna por primera vez, ayudó a nuestra nación a lograr un hito decisivo. También se distinguió en el Programa Gemini y como piloto de la Fuerza Aérea», comentó Steve Jurczyk, administrador interino de la NASA..

En una declaración, su familia dijo: «Mike siempre enfrentó los desafíos de la vida con gracia y humildad, y enfrentó este, su desafío final, de la misma manera. Lo extrañaremos muchísimo. Sin embargo, también sabemos lo afortunado que se sintió Mike de haber vivido la vida que vivió».

Durante la misión Apolo 11 de 1969, Collins permaneció en órbita lunar mientras sus compañeros de tripulación, Neil Armstrong y Buzz Aldrin, descendían a la superficie de la Luna en el módulo lunar. El 20 de julio, se convirtieron en los primeros hombres en pisar la superficie de otro cuerpo planetario. Collins, orbitando a 65 millas por encima de ellos, fue momentáneamente casi olvidado cuando la atención del mundo se centró en sus dos compañeros de tripulación. Pero después del regreso seguro a casa, sus 16 días en cuarentena y las giras posteriores que llevaron a millones de personas para darles la bienvenida, quedó claro incluso para el observador más indiferente que se trataba de una tripulación de tres hombres.

La placa que quedó en la Luna que decía: «Vinimos en paz para toda la humanidad», y fue firmada por Armstrong, Aldrin, Collins y el presidente Richard M. Nixon.

Michael Collins nació el 31 de octubre de 1930 en Roma, Italia. Se graduó de la Escuela Saint Albans en Washington, D.C., y en la la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point en 1952.

Eligió una carrera en la Fuerza Aérea. Fue piloto de combate y desde 1959 hasta 1963 sirvió como piloto de pruebas en la Base de la Fuerza Aérea Edwards en California. Logró más de 4.200 horas de vuelo.

Collins fue miembro del tercer grupo de astronautas de la NASA, seleccionado en octubre de 1963. Su primer vuelo fue como piloto de Gemini 10, una misión de tres días lanzada el 18 de julio de 1966 en la cual se estableció un nuevo récord de altitud. En esa oportunidad, Collins se convirtió en el tercer astronauta estadounidense en salir de su nave completando dos caminatas espaciales (EVAs).

Incluyendo la misión Apolo 11, el ex astronauta registró 266 horas en el espacio. También se desempeñó como CAPCOM (comunicador de cápsula) para Apolo 8, transmitiendo información entre el control de la misión y la tripulación.

Collins se retiró de la Fuerza Aérea como general de división y dejó la NASA en 1970 y se convirtió en subsecretario de estado para asuntos públicos. En 1971 se unió a la Institución Smithsonian como director del Museo Nacional del Aire y el Espacio. Sus responsabilidades incluían la planificación y construcción de un nuevo edificio de museo. Se completó a tiempo y por debajo del presupuesto. Se abrió al público en 1976.

Se convirtió en vicepresidente de LTV Aerospace and Defense Co. en 1980. Dejó ese puesto en 1985 para iniciar su propia empresa, siendo un consultor independiente que escribió y dio conferencias sobre el espacio.

