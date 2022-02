Famoso abducido revela visiones apocalípticas sobre una pandemia y una guerra mundial

Según una entrevista exclusiva concedida al periódico británico The Sun, Calvin Parker, uno de los dos hombres que sobrevivieron a la supuesta abducción extraterrestre de Pascagoula, ha decidido compartir visiones apocalípticas secretas inducidas por los seres del espacio hace casi 50 años atrás.

El 11 de octubre de 1973, Parker tenía 19 años y había estado pescando en las orillas del río Pascagoula con su amigo y compañero de trabajo Charlie Hickson —quien ya falleció—. Fue entonces cuando alegaron que un ovni aterrizó cerca y ambos fueron capturados por dos seres de aspecto robótico que los subieron a bordo para ser examinados.

Años después del evento, Parker recordó que hubo más en el evento que un simple examen y afirmó que una mujer alienígena había abusado de él.

Ahora, y tras sufrir varios problemas de salud debido a un cáncer, el testigo ha decidido compartir algo más que se había guardado para sí mismo.

Última revelación

«Tuve una experiencia cercana a la muerte mientras estaba a bordo de esta nave. Fue entonces cuando me sacaron la sangre y luego la reemplazaron con lo que todavía no sé. Entonces se me mostraron cosas, cosas del pasado, presente y futuro. Supongo que uno podría llamarlo una maldición. Desde entonces he tenido problemas de salud importantes, pero poco a poco he superado la mayoría de ellos», dijo Parker, explicando que está contando todo esto porque ya no sabe cuánto tiempo de vida le queda en este mundo.

En sus visiones, el abducido afirma que vio a millones de personas sufriendo una plaga, similar a la actual pandemia de COVID-19.

Pero, según The Sun, hubo otros eventos apocalípticos revelados en estas visiones.

Después de esta «plaga», Parker afirma haber tenido visiones de la Tercera Guerra Mundial. «Entonces va a haber una gran guerra en la que un lado culpa al otro. En mi visión he visto la piel de la gente derretirse de su cuerpo. No sé si es una guerra nuclear o no», dijo. «Pero no habrá una nación en la Tierra que se salve de ser tocada por esta guerra».

En las visiones que estos seres le mostraron a Parker, también vio escasez de alimentos y familias en todas partes luchando contra familias. «Llegará un momento en que será imposible confiar en nadie», añadió.

Para concluir, subrayó que no estaría hablando de esto ahora si no hubiera visto que algunos de estos hechos se hacen (¿última pandemia?) o pueden hacerse realidad (¿actual conflicto en Ucrania?).

«No quiero que la gente piense que soy psíquico porque no lo soy. Tal vez me dieron una maldición o podría ser una forma de ayudar a salvar nuestro planeta o la humanidad. Pero me asusta muchísimo, no por mí, sino por el futuro de todos nosotros», concluyó.

Fuente: The Sun. Edición: MP.