¡Feliz Año Nuevo, Marte! Tres misiones arribaran al planeta rojo para celebrarlo

Los Emiratos Árabes Unidos, China y Estados Unidos, llegarán los próximos días con sus respectivas misiones.

Puede estar a millones de kilómetros de distancia, pero la Tierra no se ha olvidado de que Marte está teniendo una gran celebración. El domingo pasado, 7 de febrero de 2021, el planeta rojo celebró el cambio de año —al menos de acuerdo con nuestro calendario en la Tierra—

Dado que un año de Marte son 687 días terrestres (y 668,6 días marcianos, o soles), la ocasión solo llega aproximadamente cada dos años terrestres, marcada por el equinoccio de primavera/otoño en los hemisferios norte y sur, respectivamente.

Dado que el calendario marciano actual comenzó en 1955, eso hace que el año nuevo sea el 36 de Marte.

Va a ser muy importante para nuestro amigo planetario. Está previsto que lleguen tres misiones a Marte en los próximos días. Los Emiratos Árabes Unidos han enviado una sonda en órbita llamada Al-Amal, o Hope, que será la primera en llegar a la fiesta hoy 9 de febrero. Estudiará la atmósfera y el clima de Marte, con miras a evaluar el planeta en busca de un asentamiento humano.

Por otra parte, se espera que la sonda Tianwen-1 de China alcance la órbita de Marte el 10 de febrero. La misión consta de un orbitador, un módulo de aterrizaje y un rover de energía solar, los dos últimos de los cuales se desplegarán en la superficie en mayo, para un estudio integral de la cuenca de impacto de Utopia.

China’s #Mars probe Tianwen-1 conducted its fourth orbital correction on Friday night, according to the China National Space Administration.

The Tianwen-1 has sent back its first image of the Mars which was captured about 2.2 million km away from the red planet. #ChinaTech pic.twitter.com/A2xybYT3tm

— China News 中国新闻网 (@Echinanews) February 5, 2021